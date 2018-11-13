「黑標」TNF Urban Exploration 絲絨系列開售

The North Face Urban-Exploration「Velvet-Capsule」女裝推出饒富街頭運動風格的連帽外套、長版衛衣及寬褲選項。（品牌提供）

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The North Face Urban Exploration Velvet Capsule同時推出成套絲絨教練夾克、運動褲，以及雙色拼接衛衣。（品牌提供）

冬意襲來，The North Face Urban Exploration推出2018極具未來感的絲絨系列「Velvet Capsule」，以絲絨材質揉合頂尖防護科技，並以高豔色調燃燒視覺體驗，創造冬日觀感衝擊，再創機能穿搭高度。男女款式於11月19日登場，台灣同步全球限量販售。

風靡於90年代的絲絨華服，The North Face Urban Exploration打造具備WindWall防風保護技術，及DWR (Durable Water Repellent) 防潑水塗層的系列單品，將復古絲絨材質，打入無際未來感官。

男裝品項內，除經典黑銀配色的款式外，本系列更大膽以搶眼的暗紅，及彩藍做為主色調，推出5款單品。而在極致保暖品項中，也推出成套絲絨教練夾克、褲，及雙色拼接衛衣，打造兼顧舒適保暖的亮眼潮流單品。

女裝作品中，同樣有5款全新系列單品問世，以銀灰和亮黑為基底，並採用湖水藍做為本季最搶眼的色彩搭配。其中在羽絨大衣的品項中，融入多功能巧思，可拆卸的下襬，也可依據天氣變化拆下，做為保暖禦寒的圍巾使用，個性化設計讓都市行者無畏穿梭都市叢林之時，仍保有個人穿搭風格。

(中時 )

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