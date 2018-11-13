高雄》「王世堅大戰韓國瑜」 議會質詢影片超熱門 點閱破千萬

2018年11月13日 17:48 中時電子報 邱文秀

王世堅對韓國瑜唱《夜襲》也有意見，說「ㄟ!他先前還找我同房睡覺耶，還好我拒絕了。要不然睡到一半，拜託!ㄟ!刺刀刺向我的心臟，這還了得!」(Youtube截圖)

《新聞深喉嚨》精彩片段 王世堅：韓國瑜去現場有如Seafood.妙禪師父出場一樣 韓國瑜是高雄的妙禪！

民進黨議員高嘉瑜之前在政論節目上直言，韓國瑜能重新再起，要歸功於民進黨北市議員王世堅！韓國瑜小編也證實，剛到高雄時如果有人不認識韓總，就放台北市議員王世堅質詢韓國瑜影片給對方看。如今這支最紅的韓國瑜影片，在Youtube上點閱已破1028萬，相當驚人!留言數也破12000，有些人一看再看把他當「娛樂節目」。

韓國瑜粉絲團小編許右萱10月19日上《大政治大爆卦─無色覺醒》證實，剛到高雄時最大的困難是不夠多人認識韓總，可能聽到韓國瑜滿臉問號?他是誰啊?「可是我們就給他看跟王世堅議員的影片」，對方就會說「喔，原來是這個!」 就會覺得他好像跟一般政治人物不一樣，就特別想要去了解他。現場來賓聽完笑成一團，果然王世堅的確是推動韓國瑜爆紅的大功臣!

當天Youtube上《王世堅大戰韓國瑜 竟讓柯文哲笑到翻過去》的影片，點閱達784萬3588 次。不到一個月，這條影片的點閱已來到10,28萬4,305次。很多人一刷再刷，將他當成「娛樂節目」，至今點閱數仍在快速成長。

民進黨議員王世堅被稱為捧紅韓國瑜的最大功臣，甚至被網友封「扶龍命格」，罵誰誰就紅。王世堅上周五在《新聞深喉嚨》又開金口，稱看到韓國瑜旗山造勢，有如看到seafood，再封韓國瑜為「高雄妙禪」，並說韓國瑜演講那一剎那「哇!蔣公上身」，他覺得這還了得。

王世堅對韓國瑜唱《夜襲》也有意見，說「ㄟ!他先前還找我同房睡覺耶，還好我拒絕了。要不然睡到一半，拜託!ㄟ!刺刀刺向我的心臟，這還了得!」在場來賓笑成一團。

(中時電子報)

王世堅上周五在《新聞深喉嚨》又開金口，稱看到韓國瑜旗山造勢，有如看到seafood，再封韓國瑜為「高雄妙禪」，並說韓國瑜演講那一剎那「哇!蔣公上身」。(Youtube截圖)