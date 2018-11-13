陸客銳減觀光施壓 帛琉總統：中國應懂互相尊重

2018年11月13日 18:29 中時 陳建瑜

中國近年來在南太平洋島國擴展影響力，甚至藉由減少觀光人數對台灣友邦帛琉施壓，正在台灣進行國是訪問的帛琉共和國總統雷蒙傑索（H.E. Tommy E. Remengesau, Jr.）今向媒體表示，希望中國能夠了解互相尊重，交朋友是透過努力贏來的，而非施壓強迫。

雷蒙傑索10日率團來台進行國是訪問，在明離台前，今特別與國內媒體見面。對於近期中國在南太地區增加影響力，中國壓縮台灣國際參與空間及施壓台灣友邦外交轉向，雷蒙傑索說，「相互尊重」是帛琉人民非常重要的觀念。

雷蒙傑索指出，不論國家大小都應互相尊重，在帛琉他常跟朋友說，不論是他們的文化、憲法或法律中，最基本元素就是對自由、主權、人權及民主的尊重，這也是他們信仰基礎，他也希望「其他國家」能夠秉持互相尊重的價值原則。

帛琉近來因中國祭出旅遊令，導致帛琉觀光產業受到影響，但雷蒙傑索表示，做朋友要透過努力贏得來的，不能強迫他人做朋友；透過施壓強迫的方式來影響他人，這不是很好的作為。

雷蒙傑索強調，他希望中國能夠了解到帛琉在這方面的原則，不只是帛琉，其他國家也是一樣，能夠和平共存的方法就是互相尊重。

中國觀光客近來在香港房地產公司的引領下，到帛琉投資或購買房子，面對對環境保育、社會秩序及政治情勢的影響，雷蒙傑索說，他近年才簽署一項法案，要發展「重質不重量」的觀光政策，希望吸引高品質的觀光投資，藉此平衡同時對經濟發展及保護環境的追求，因為他們環境是非常脆弱的。

雷蒙傑索強調，這政策沒有任何歧視性，只是希望人們能夠了解帛琉對環境的尊重，也非常感謝台灣在帛琉私營部門的投資，非常希望台灣能夠再投資帛琉的高端旅館。

(中時 )