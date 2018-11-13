《中時晚間快報》選舉民調封關 明起違者重罰

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綜合報導

◎選舉民調封關 明起違者重罰

選舉將至，中選會13日也召開記者會，正式宣布民調封關日為11月14日凌晨0時起；此外，投票當日不得從事任何競、助選宣傳活動，包含簡訊、LINE、臉書等傳遞散佈都會觸法，恐挨罰50萬至500萬元。

◎髮夾彎！ 政院：故宮整修期間不閉館

故宮整建期將「閉館三年」引發軒然大波，行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，故宮整修期間，故宮不閉館，南院持續擴大充實展覽內容。有關詳細內容，將請故宮完整對外說明。

◎貿易戰闢新戰線 美以國安為名控陸企竊密

《華爾街日報》報導，陸美貿易戰不再侷限於關稅，美國政府打算以出口管制、起訴等手段反制中國大陸竊取智慧財產權，商務部與司法部近期指控福建晉華公司竊密，新戰略正式亮相。

◎暌違5年！ 陳綺貞出輯搞神祕

陳綺貞明年將四度攻上小巨蛋，舉辦出道「漫漫長夜」20週年演唱會，搶在開唱前，終於宣布即將在12月推出睽違5年的全新創作專輯，12預購首日即登博客來冠軍排行榜，她淡定回：「謝謝大家，久等了。」新歌〈殘缺的彩虹〉更將從14日起於電台首播，她也預告在新專輯中有全新的突破，但專輯名和內容都先賣關子不透露。

(中時電子報)

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