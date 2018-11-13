東亞盃》神奇教頭的飯碗 中華男足幫得上忙！

前中華男足總教練蓋瑞懷特（右）以香港教頭之姿重返台灣，碰上當時他的助理教練、現中華足協秘書長方靖仁，兩人還開心談笑。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／台北報導

「神奇教頭」蓋瑞懷特（Gary White）結束與台灣的賓主關係，但他在香港足總的主帥飯碗，中華男足還幫得上忙呢！香港13日在東亞錦標賽第2輪0比0戰平世界排名110的北韓，形成香港最後一戰若勝蒙古，中華隊也沒輸給北韓，香港就能挺進明年4強決賽的局面。

陳柏良歸隊先發 領銜男足戰蒙古

「我們現在處於很有利的位置，」懷特在賽後記者會說：「我們會專注在自己對蒙古的比賽上，相信壓力是在北韓身上，他們是碰上地主隊，也請中華隊多幫忙了！」

北韓（左）、香港13日東亞盃以0比0握手言和。（中華足協提供）

香港與北韓同為1勝1和，積4分，儘管淨勝球目前北韓以＋3比香港＋1稍占優勢，但香港16日對本輪世界排名最低的蒙古（186），不但贏面很大，也有機會爭取更多進球，蒙古要大比分宰中華隊則有一些難度。

當然，16日最後兩場東亞盃賽事，香港比北韓先出賽，也就是說，香港無法知道贏蒙古多少球才夠。「不過很簡單，我們只要專注在自己的比賽中，盡全力發揮就好。儘管前兩場才進2球，但這次比賽原本就是前兩場比較難踢，對手的世界排名都高我們20名以上，我們球員都很專注，下一場對蒙古，我很有信心。」

香港足總9月10日正式宣布聘懷特執掌國家隊兵符，根據了解，首張合約屬於短期性質，階段性任務就是東亞盃第2輪。香港上次能打入東亞盃4強決賽是2010年，倘若這次能拿到晉級門票，續約自然十拿九穩！

(中時電子報)

海碩女網賽》爆冷重挫頭號種子 … HBL》挑戰三連霸 松山高中求能守…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。