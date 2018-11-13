東亞盃》神奇教頭的飯碗 中華男足幫得上忙！

2018年11月13日 18:01 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

「神奇教頭」蓋瑞懷特（Gary White）結束與台灣的賓主關係，但他在香港足總的主帥飯碗，中華男足還幫得上忙呢！香港13日在東亞錦標賽第2輪0比0戰平世界排名110的北韓，形成香港最後一戰若勝蒙古，中華隊也沒輸給北韓，香港就能挺進明年4強決賽的局面。

「我們現在處於很有利的位置，」懷特在賽後記者會說：「我們會專注在自己對蒙古的比賽上，相信壓力是在北韓身上，他們是碰上地主隊，也請中華隊多幫忙了！」

北韓（左）、香港13日東亞盃以0比0握手言和。（中華足協提供）

香港與北韓同為1勝1和，積4分，儘管淨勝球目前北韓以＋3比香港＋1稍占優勢，但香港16日對本輪世界排名最低的蒙古（186），不但贏面很大，也有機會爭取更多進球，蒙古要大比分宰中華隊則有一些難度。

當然，16日最後兩場東亞盃賽事，香港比北韓先出賽，也就是說，香港無法知道贏蒙古多少球才夠。「不過很簡單，我們只要專注在自己的比賽中，盡全力發揮就好。儘管前兩場才進2球，但這次比賽原本就是前兩場比較難踢，對手的世界排名都高我們20名以上，我們球員都很專注，下一場對蒙古，我很有信心。」

香港足總9月10日正式宣布聘懷特執掌國家隊兵符，根據了解，首張合約屬於短期性質，階段性任務就是東亞盃第2輪。香港上次能打入東亞盃4強決賽是2010年，倘若這次能拿到晉級門票，續約自然十拿九穩！

(中時電子報)