HBL》挑戰三連霸 松山高中求能守也能攻

107學年HBL高中籃球甲級聯賽，下周男生組預賽就要登場。(高中體總提供)

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中時電子報
／台北報導

107學年HBL高中籃球甲級聯賽男生組預賽下周二(20日)在台北體育館一樓開打，高中體總今天舉辦開賽記者會，本季要挑戰男生組三連霸的「綠色神盾」松山高中，總教練黃萬隆認為球隊目前沒有像以往有其中一位特別突出的球員，現在所有球員都很平均，而今年看了很多NBA金州勇士隊的比賽，期許球員可以多多學習，勇於挑戰自我，展現屬於松山高中的拚勁。

黃萬隆用了很奇妙的方式形容現在的松山高中和過去的松山高中，「以前球隊有孫思堯、高國豪、林正這些個人特色鮮明的『特殊』球員，在整個團隊中很容易受到矚目，今年則是有林勵、章富溢這樣『特別』的球員，但是我覺得孩子們需再更進步，畢竟籃球不靠個人，要往更高層級挑戰，不能只有自己好。」

至於三連霸，黃萬隆回應：「冠軍當然是一個目標，但我更期待球員能提升自己，並更享受比賽。」

為了再進化，松山高中今年暑假到日本、塞爾維亞移地訓練，也看了不少NBA勇士隊的比賽，黃萬隆補充：「希望球隊可以學習勇士隊打法，進攻上大家全面發揮，並拿出更多防守能量，而且台灣高中籃球進攻上打得比較急躁，希望球員可以嘗試在速度快當中打出效率跟耐心。」

去年亞軍能仁家商，助理教練楊政倫指出，主力球員陣容和上季沒有太多差別，替補戰力也有一定水準，目前把目標鎖定最後4強，並期許能再度挺進最後的冠軍賽、笑著離開球場。

HBL男生組預賽分組，分別是A組松山高中、高苑工商、青年高中、宜蘭高中，B組能仁家商、南湖高中、光復高中、三民家商，C組東山高中、東泰高中、基隆商工、治平高中，D組南山高中、泰山高中、新榮高中、后綜高中。

HBL是國內關注度最高的籃球賽事，去年男、女生組冠軍賽有多達75.5萬人同時觀看電視轉播，高中體總持續將女生組預賽跨出雙北、前進高雄，並首度在全階段賽事使用LED電子球場屏，在上方加裝防撞護墊，並以軟材質製造螢幕，讓賽事現場豐富有趣又安全。

HBL男生組預賽下周二到周五進行，每日下午2點起FOX體育台會進行轉播服務，HBL官方網站也會提供即時戰況數據。

(中時電子報)

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