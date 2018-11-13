竹南警方追捕4少年車手 詐騙金額高達333萬

（示意圖/報系資料照）

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中時
何冠嫻

苗栗縣警察局竹南分局9月初，偵辦鄭姓男子遭車手騙取71萬5000元案件，經調閱監視器，終於將呂姓、邱姓車手追捕到案，更查獲同一集團的另外兩名林姓、古姓車手與黃姓車手頭，警方除了將該集團依詐欺、組織犯罪嫌移送偵辦外，也將全力追查相關案情。

警方指出，呂男、邱男、林男、古男皆為14至16歲不等青少年，4人為88年次的黃男旗下車手，他指揮4人搭乘高鐵到台北、苗栗、高雄分別騙取122萬元、71萬5000元、140萬元，手法皆以警檢名義，透過面交方式詐騙，總計詐騙金額高達333萬5000元。警方查獲相關情資後，由苗栗地檢署指揮，在新竹將詐騙車手追捕到案，並將集團以詐欺、組織犯罪嫌移送，持續追查相關案情。

竹南分局長陳宏賓呼籲，青少年打工務必注意工作內容，並指出詐欺車手除將面臨刑罰外，還要負擔高額民事賠償，提醒青少年切勿以身試法。警方表示，若在金融機構、超商等ATM，發現有人持多張提款卡、反覆提領現金等情況，須立即撥打165或110報案，警員將盡速到場。

警方表示，如因此查獲詐騙集團，將頒發1萬元檢舉獎金，且民眾若透過刑事局網站查看尚未緝獲的車手影像，每成功指認1名車手，將獲得1萬元獎金，藉警民合力，共同打擊詐欺罪犯。

(中時 )

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