力拼觀光 帛琉總統：湖區水母無毒鯊魚吃素

友善列印
中時

面對中國遊客減少，台灣在暑假期間加開班次相挺，正在台灣國是訪問的帛琉總統雷蒙傑索也趁勢力拼觀光。雷蒙傑索說，近期帛琉將與柯羅州（Koror）共同開發第二個水母湖，湖裡水母沒有毒可以一起游泳，他還開玩笑說，帛琉的鯊魚非常友善，因為他們是吃素。

對於此行來台目的，雷蒙傑索今與國內媒體見面時表示，此行並沒有與台灣簽署任何協議，但他在跟蔡總統會晤時，討論台灣與帛琉可在觀光產業進一步合作，希望航班次數能夠增加，可考慮把台灣設成轉機點，讓日本、歐洲人先飛到台灣再到帛琉，促進觀光，並思考一起行銷台灣跟帛琉。

雷蒙傑索也提及，帛琉將在2020年舉辦「海洋國際會議」，是一個非常重要的公私部門夥伴會議，希望邀請各界，包含針對海洋保育方面有很好的想法或政策的人都能夠參與，他此行也跟台灣政府單位討論到，非常希望台灣能夠參與及支持帛琉2020年擔任會議主辦國家這件事。

我國友邦馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）因反對設立避稅特區，遭致反對黨提出不信任案投票，最終海妮保住總統一職，並回擊這是中資在背後操控。

對此，雷蒙傑索表示，他對馬紹爾內部政情不太了解，不過對於海妮沒有因這次不信任投票，而失去職位，他感到高興，海妮是太平洋島國首位女性總統，她對於馬紹爾國家及整個區域發展有很多的貢獻。

雷蒙傑索強調，若人們可以互相尊重、尊重他人所做的選擇、法律、主權或發展願望，這世界會是更好的地方，而且很多問題就會解決。馬紹爾是他們的好朋友、好鄰居，他覺得她可以度過這次不信任案感到非常開心。

(中時 )

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