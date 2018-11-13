育英國中活動中心重建 林佳龍：都市繁榮教育更要提升

2018年11月13日 18:32 中時 張妍溱

台中市東區育英國中活動中心「育英堂」逾50年，建物老舊、空間明顯不足，13日舉行重建動土典禮，台中市政府教育局編列8500萬元，拆除原建物，興建地上2層多功能活動中心，包括管樂及舞蹈教室、多功能活動空間、會議室、集會堂等，預計2020年底完工。

市長林佳龍出席動土典禮時表示，「育英堂」是育英國中與成功國小共用的活動中心，過去由地方人士集資所建，現在由市府出資重建，提供籃球、排球等運動場地、室內管樂團及韻律舞蹈使用，還有好的圖書設備等，重建後提供2校1個多功能的活動中心。

育英國中以室內管樂團與籃球隊聞名，育英國中校長陳綉絹說，室內管樂團自103學年度起，每年均榮獲全國學生音樂比賽「優等」佳績，去年奪下全國賽「特優」殊榮，未來育英堂完成重建後，嶄新的管樂教室將可提供管樂團練習使用。

林佳龍說，4年來，市府在東區的投資逾5億元預算，大台中合併升格為直轄市，東區隨著鐵路高架捷運化、74號快速道路的交通串聯，未來將引入更多人潮，「舊城新生」其教育需求自然提升，提供孩子們有更好的成長環境。

「育英堂」為地上2層的多功能活動中心，1樓規劃管樂教室、舞蹈教室、多功能活動空間及會議場所，2樓則作為運動與典禮集會使用，適合各類運動，另設置標準籃球場，讓2校師生有安全優質的教學環境。

(中時 )