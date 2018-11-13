守護偏鄉民眾健康 媽祖醫院院長吳錫金獲台灣醫療典範獎

2018年11月13日 18:12 中時 張朝欣

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院院長吳錫金，在臨床醫學研究領域獨樹一幟，並長期帶領醫療團隊接軌社區、開辦巷弄長照站，守護雲林偏鄉民眾的健康，榮獲今年度「台灣醫療典範獎」，日前由衛生福利部頒獎表揚。

北港媽祖醫院院長吳錫金有感於北港次區域位於雲林沿海地區，地處偏鄉、交通不便、人口嚴重老化，急重症患的照顧需與時間競賽，擬定改善計畫經董事會大力支持投入鉅額經費，新建醫療大樓、添購癌症治療直線加速器等先進醫療設施。

吳錫金表示，院方積極推動與中國醫大台中附設醫院醫學中心及彰化秀傳醫院合作，建立「救腦、救心、救命」急重症醫療，目前是雲林海線唯一具備急性腦中風重度級能力及中度級急救責任醫院，成為雲林沿海鄉親最信賴的醫療支柱。

吳錫金說，北港次區域包括元長、四湖、口湖、水林等偏鄉，65歲以上的人口超過20％，院方進一步規畫整合性的老人醫療照護服務，成立社區健康長照中心，辦理社區整體照顧服務，提供出院準備、居家醫療、居家護理及沐浴車服務。

另外還設置失智社區服務據點，積極與社區總體營造接軌；組織社區醫療群，建構區域醫療網；落實雙向轉診、分級醫療，同時結合志工透過科技資訊平台，打造偏鄉高齡族群在地化友善老人健康服務模式。

(中時 )