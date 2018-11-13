雲林縣》韓流助攻選情緊繃 蘇治芬沿海固票助李進勇連任

蘇治芬（左三）幫李進勇助選，固守雲林沿海選票。（張朝欣攝）

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尋求連任的雲林縣長李進勇面對炮火猛烈的張麗善，2人差距逐漸拉近選情緊繃，原本與李進勇理念不和的立委蘇治芬，近日全力幫李進勇拉票，13日前往麥寮鄉會勘「電纜地下化」工程，固守雲林沿海票源。

雲林縣長候選人李進勇尋求連任，同為民進黨的立委蘇治芬去年底表示理念不同且選情穩定「不需助選」，但面對「韓流」效應選情日益緊繃，蘇治芬日前公開表態為了延續雲林的進步，將全力支持李進勇。

蘇治芬13日安排「麥寮電纜地下化」行程，邀台電董事長楊偉甫考察麥寮地區配電線路狀況，提出防災韌性地下化改善工程，希望提升麥寮地區供電可靠度。同時也拜訪麥寮地區支持者，呼籲雲林要進步，一定要讓李進勇繼續執政。

蘇治芬表示，雲林縣在她手中打造成為農業首都，李進勇縣長再加碼綠能首都，這都是雲林未來的希望。目前李縣長帶領縣府團隊爭取諸多中央政府前瞻計畫經費，更是雲林未來發展的重要契機，若無法延續執政，之前的努力將付諸流水。

民進黨人士指出，之前李、蘇2人因理念不同心生嫌隙，蔡英文總統為此多次南下雲林協調，幸好最後2人顧全大局握手言歡，蘇治芬並在11日蔡英文總統南下為李進勇造勢會場上大喊「一定要讓李進勇連任縣長」，台下支持者馬上說「按捏就對啊」。

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