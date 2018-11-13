雲林》第6選區縣議員選情白熱化 前閣揆站台拉票

蔡岳儒（左）邀前行政院長游錫堃（右）到北港鎮站台拜票。（張朝欣攝）

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縣議員候選人黃美蘭爭取企業捐贈救護車。（張朝欣翻攝）

雲林縣議員第6選區選情緊繃，尋求連任的蔡岳儒13日邀前行政院長游錫堃到北港鎮站台拜票；新人黃美蘭則爭取企業捐贈救護車給北港消防分隊，其餘候選人也加強拜票固樁，搶攻北港大票倉。

前行政院長游錫堃13日下午1點許抵達北港朝天宮，與縣議員蔡岳儒參拜媽祖後開始掃街拜票，游錫堃強調蔡岳儒是個敬天敬神且不忘本的民代，北港是宗教聖地，相信蔡岳儒當選後一定會把北港的宗教觀光再深化，進而帶動北港、水林、口湖的產業發展。

游錫堃指出，依他多年的從政經驗，縣議員這種多席次選舉，最擔心的就是「穩當選」謠言，如果因為外傳蔡岳儒穩當選而把選票投給別人，絕對會讓蔡岳儒身陷落選危機，所以拜託鄉親一定要用選票肯定有心且認真的3號蔡岳儒。

首次參選的縣議員候選人黃美蘭，則是促成企業捐贈救護車給北港消防分隊，她表示，北港新厝人蔡秝娟為虔誠媽祖信徒，去年從台北返回家鄉參加媽祖遶境時興起回饋故鄉念頭，經她建議，日前捐贈1輛價值300餘萬元的多功能救護車「天喜媽祖福田號」，傳為地方美談。

雲林縣第6選區縣議員選舉共9名候選人，角逐6個席次，選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，其中5名候選人出身大票倉北港鎮，面對選情日益緊繃，各候選人無不全力搶攻北港票源。

(中時 )

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