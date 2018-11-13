公廁春光外洩男生尿尿全都露 路過女子好尷尬

2018年11月13日 18:20 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

你能想像公廁鏡子正對小便斗，站在沒門的門口，透過鏡子反射，一群男生排排站尿尿的畫面有多「壯觀」嗎？這樣的公廁你敢上嗎？有男網友說「很尷尬ㄟ，會尿不出來」，女網友則說，感覺會臉紅，趕緊走過去」。

在中國大陸四川成都市人來人往的成都東客車站B1美食城區域，就有一間這樣的男廁。近日，網友們終於忍不住了，把這幅「尷尬」的公廁照片發到網上，喊話：「設計師，你出來，咱們一起聊聊！」

據陸媒《封面新聞》報導，走進美食城，先通過一條狹長通道，約10餘公尺後，男廁就在左手邊，廁所入口大約2米寬，沒有安裝門，只有個門框。這裡也是去女廁的必經之處。

站在門口不用轉身，往左一瞄，是洗手台和一整面牆的鏡子。鏡子裡，清清楚楚反射出四個小便器，只需輕輕一瞥，就能看到裡面正在尿尿的男生。

在這車美站的美食城商家很多，裡面的員工經常使用這間廁所。他們說自己剛開始很不適應，用久了也就慢慢習慣了。

據報導，一個小時內，來上廁所的人行色匆匆。他們或許還沒注意，自己上廁所的樣子已經映在了鏡子裡，被來往的人一覽無遺看在眼裡。

「好尷尬，鏡子應該弄小一點嘛！」吳大姐在去廁所的路上，看到這樣的設計，露出尷尬微笑。雖然有女性網友調侃準備來此「蹲守」，但是大多數女性都表示這樣的設計令人尷尬。一位年輕姑娘經過門口，下意識轉過頭：「我不想看也看到了，太辣眼睛了！」

(中時電子報)