陳其邁造勢動員義消參與!？ 總隊長急否認

2018年11月13日 18:20 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日緊接在對手韓國瑜之後，舉辦旗山造勢，回防大旗美地區，動員成功，現場人數突破3萬。但組織動員並非全是個人自發性行為，有名義消在《爆料公社》PO文指出，高雄市義消總隊要求旗下各分隊，在11月18日派25名公差到岡山參加陳其邁晚會。對此，義消總隊長陳義永否認動員義消去支持特定候選人。

該名義消指出，自己是高雄市義消，平時救護、火場都有在跑。但近期選舉，大家都有自己的立場，想去支持某位候選人，這本來並沒有錯，可是能利用這樣的志工管道為選舉候選人動員嗎？

他表示，自己所服務的消防隊義消分隊長很理智，「不強制大家一定要參加」，但他仍認為動員義消去參加候選人的活動，十分荒謬。

對此，義消總隊長陳義永表示，他本身是陳其邁的雄中校友，「雄中人挺雄中人」支持陳其邁，但否認動員義消去支持特定候選人。不過，高雄市義消總隊11月4日舉辦「澄清湖義消健走活動」，召集了四千餘位義消弟兄健走，活動邀請陳其邁到場參與。義消總隊長陳義永介紹陳其邁稱，陳其邁在高雄深耕二十幾年，了解義消需求，是最適合擔任高雄市長的候選人。他呼籲「不要讓陳其邁孤單」，用手中的選票展現高雄人拒絕假消息、假新聞等惡質政治操作的意志。

(中時電子報)