81歲奶奶白內障 靠角膜內皮移植連螞蟻都看清

陳奶奶接受角膜內皮細胞移植手術，成功救回視力。攝影鄭郁蓁

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81歲的陳奶奶前年起接受二眼白內障手術，但右眼手術後一直反覆紅腫、灼熱感、流眼淚，視力更是只剩下0.01，只剩下能辨認手指數目的能力，甚至走路都不穩，檢查發現原來是手術發生角膜水腫併發症，在女兒關心下，決定接受角膜內皮細胞移植手術（DASEK），視力迅速恢復到0.5，讓她開心的直說，現在連桌上的螞蟻都能看到了。

超音波白內障乳化手術安全性高，但仍有極少數患者因內皮細胞嚴重受損或本身內皮細胞先天不良，會出現角膜水腫，導致視力模糊，疼痛、畏光等症狀。醫師指出，現在可透過新的「角膜內皮細胞移植手術」救視力，不但比傳統的穿透全層角膜移植手術恢復快，也不會增加散光問題。

國泰醫院眼科主任侯育致表示，大部分白內障手術很少引起角膜水腫，只有極少數患者會出現這種角膜水腫病變，過去傳統的穿透全層角膜移植手術，必須將患者的角膜中央部份環狀切除，並植入角膜縫合，得花1年左右才能拆線，期間最大困擾便是散光問題，平均會留下400度的散光。

新的DASEK手術則先把捐贈者的角膜用電動板層刀切成前後角膜兩部份，然後用刮勺把病患失去內皮細胞功能的彈力層剝下，再切開角膜約3至5毫米的傷口放進。

侯育致說，新手術由於並未大幅改變角膜的弧度，優點是不會像傳統角膜移植手術那樣，術後大幅度的增加散光度數；且和傳統手術需要16針相比，只要縫3針以下，傷口小，3個月左右即快速恢復。

侯育致強調，新手術適用於因角膜內皮細胞喪失功能而引起角膜水腫的病人，像是富克氏角膜失養症、青光眼雷射後引起角膜水腫、白內障術後角膜水腫，或其他原因引起角膜水腫等；同時剩下的前角膜可以給另一個角膜混濁病人做前板層角膜移植，或用於修補破損或因腫瘤而受傷的角膜，一個角膜可讓2位病人重見光明。

(中時 )

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