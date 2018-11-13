柏林愛樂衛武營音樂會節目冊 《翻報》平台免費下載

柏林愛樂14日晚上在衛武營的音樂會全本節目冊將在《翻報》平台免費下載。

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堪稱「古典樂界的世足賽轉播」，古典音樂天團柏林愛樂今(14)日將在高雄衛武營舉行音樂會，音樂會訊號將回送柏林愛樂數位音樂廳做全球直播，衛武營戶外劇場與屏東演藝廳則有現場轉播，再加上中華電信MOD直播，鋪天蓋地，感受神團音樂與科技的洗禮。

這次柏林愛樂也與《翻報》電子平台合作，當天音樂會節目冊免費讓民眾下載，只要一機在手，不管是手機、平板或是電腦，都能彷如親臨盛會，就可以了解柏林愛樂音樂會曲目與柏林愛樂的前世今生。

柏林愛樂將首度跨越淡水河，在高雄衛武營舉行演出，這也是衛武營十月落成以來第一個造訪演出的國際一線樂團。牛耳藝術總監牛效華表示，這次柏林愛樂亞洲巡演，衛武營是唯一柏林愛樂選擇做數位音樂廳全球直播的表演場次，在在顯示柏林愛樂與台灣的親密關係。

為了呼應柏林愛樂的科技魂，當天音樂會節目單將會在《翻報》平台上線，免費讓樂迷下載，只要點下述網址https://ebook.turnnewsapp.com/2018MANBPO14/mobile/index.html即可免費下載閱讀，介面簡潔，操作簡單，排版時尚，從柏林愛樂原來是因為不滿被剝削而出走另外成立的源起，到樂團如何在畢羅、福特萬格勒、卡拉揚、阿巴多到拉圖等大師手上被雕琢成至今獨樹一幟如絲綢般滑潤的愛樂之聲，音樂會曲目解說更是柏林愛樂百年資料庫所提供，都在節目冊當中精采呈現。

11月14日在星光燦爛的衛武營戶外直播聽柏林愛樂，現場還有抽獎包括賓士水晶杯、Richart舒適電動枕、御黑單一麥芽威士忌還有台北到法蘭克福來回機票等多項好禮，只要在14日當天五點半之後到衛武營國家藝術文化中心戶外榕樹廣場「牛耳藝術服務台」領取抽獎券，填寫資料，轉播開始前15分鐘及中場休息都將各有一波抽獎。

(中時 )

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