奧運資格賽》進33球零失球 中華女足4連勝晉級次輪

中華女足在東奧資格賽以5比0再勝菲律賓，4戰全勝、進33球零失球昂首晉級第2輪。（資料照／中華足協提供）

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中時電子報
／綜合報導

前進東京奧運，中華女足13日踏出了一步！儘管個性溫和的賴麗琴勸架時被裁判誤會，領到冤枉紅牌，中華隊仍以5比0輕取菲律賓，並以4戰全勝、33進球零失球的完美表現，昂首拿下奧運資格賽首輪A組冠軍，挺進次輪12強複賽。

中華女足出征塔吉克之前，就設定搶下分組冠軍的目標，菲律賓則是最大勁敵。此役結果堪稱完美，但過程並不容易，攻擊好手包欣玄開賽30分鐘就因踝傷退場，中華隊直到第41分鐘賴麗琴首開紀錄，3分鐘後李綉琴跟進破門，才穩住局勢。

余綉菁、李綉琴與頂替包欣玄的林欣卉下半場各下1城，替中華隊鎖定最終比分。不過比賽也發生紅牌插曲，第60分鐘中華隊後衛林雅涵遭對手惡劣犯規，賴麗琴上去排解卻被誤會，和肇事者一起被紅牌罰下，所幸不影響比賽結果。

中華女足門神蔡明容繼亞運對南韓之後，又在國際賽擋出對手12碼罰球。（資料照片／李弘斌攝）

「本次比賽前設定零失球目標，很高興球員達標，原本在第65分鐘被罰一個12碼球，但護國門神蔡明容再度守下，真是有一套。」總教練顏士凱表示，其實此役狀況很多，除了包欣玄，隊長余綉菁也在最後兩分鐘受傷，最後只能以9人結束比賽。

「球員的韌性十足，我一直要求三心『耐心、專心、信心』很高興我們有成熟的展現，不因對手的粗暴，或裁判的尺度而失去節奏，完成晉級的任務。」顏士凱說。

(中時電子報)

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