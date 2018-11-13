2018世界華文創意大會總評審完滿落幕 共襄品鑒華文創意精彩未來

2018年11月13日 18:43 中時電子報 綜合報導

兩岸四地25位創意大咖們

2018年世界華文創意大會，第41屆時報金像獎總決審於11月10日在上海如期舉行，來自兩岸四地25位創意大咖們將從1300多件參賽作品中評選年度最大獎、年度最佳廣告主、年度最佳代理商等大獎。

大會執行長、旺旺中時文化傳媒（北京）有限公司總經理 林淑黛女士

骨灰級的議事規則公平公正公開

今年時報金像獎涵蓋公共服務類、交通服務類、金融服務類、觀光旅遊類、食品及飲料類、家庭及個人用品類、建築裝潢類、通路（含平臺）服務類、電子商品類、其他類、技術類共11個參賽類型。評審流程也兼具細致與嚴苛，主張把握好每一件作品，讓評審們充分討論，積極發言。每一項決定的確認與改變，都需要所有評審們的提議與票選，堅持做到一視同仁，公平公正，共同為時報金像獎的優質含金量做出努力。

多位評審委員討論參賽作品

大咖們心中一把尺

時報獎鼓勵評審委員以心中主觀的標準給創意打分,在評審會開始之前,每位大咖分享心中對好作品的定義。

關註在作品的表現與品牌之間的聯系，為品牌服務的能力是最重要的。陳耀福 資深廣告人/前JWT中國區首席創意長

好作品有它的自然性、回味性，符合使命。金定海/上海師範大學人文與傳播學院教授/博士生導師

打開心智讓我能夠學習的。薛振添/北京廣告公司 創意顧問

好作品一定要讓我、讓做廣告這麽久的人還能超乎想象。能夠理解，眼前一亮，從心裏發出贊美、嫉妒、讓我心跳加快。常一飛/智威湯遜廣告-臺灣 首席創意長

希望看到能為創意說話、有勇氣的作品 。龍傑琦 資深創意人/ Cheil傑爾廣告前中國區 ECD

售賣獨特的觀點，讓我看上去會希望這個作品是我做的。蔡新安/臺灣奧美集團 廈門奧美廣告 執行創意總監

好作品有它的自然性、回味性，符合使命。 王建朝/廣東因賽品牌行銷集團股份有限公司 董事長

好的作品要一見鐘情，直接與妳的腦中枢溝通。讓品牌有溢價空間，不只是帶貨和賣貨。印標才/陽獅廣告有限公司上海分公司 整合創意合夥人

好作品就是社會影響力，跟社會對話能力強的作品就是好作品。林智豪/ 雪芃廣告 執行創意總監

有概念，完美的執行，與品牌有很強的粘性。熊超/ The Nine 創始人

歷時12小時的總決審，最終選出全場大獎

評審委員合照

評審委員討論參賽作品

評審委員討論參賽作品

評審委員討論參賽作品

評審委員討論參賽作品

陳耀福坦言，在評審之初還有些擔心，但從開始的佳作、金獎再到全場大獎的選出，結果令人相當滿意。陳耀福認為優秀的作品蠻多的，無論是全案式完整地詮釋品牌還是利用網絡熱點，以不像常規廣告的方式傳遞品牌，它們都關註到“服務品牌”這一理念上，這一點在陳耀福看來是獲得“好作品”稱號的必要特質。最後，他還呼籲並鼓勵華文廣告圈的業界同行們，既然仍在為華文廣告拼搏，那麽時報金像獎是不可缺席的重要賽事，他們的參與會讓華文創意更加精彩奪目。

在華文廣告界執牛耳地位的時報金像獎已邁入第41個年頭，今年攜手第19屆金手指獎堅定創意理想，品鑒華文廣告未來。2018世界華文創意大會的舉辦在數位與移動年代更彰顯創意的本質與珍貴，同時為華文廣告界貢獻專業視角和趨勢洞察，引領華文廣告的蓬勃發展。

(中時電子報)