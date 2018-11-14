最正統的好滋味　苗栗公館薑母鴨

帝王食補苗栗店的薑母鴨，有著層次分明的湯頭，其辛香甘甜的口味更是饕客的最愛。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
帝王食補苗栗店長葉蒼旼，堅持薑母鴨要每日現炒，讓饕客們嘗到最正統、最過癮的湯頭與口感。（何冠嫻攝）

位在苗栗縣公館鄉靠近龜山橋的「帝王食補」，是桃竹苗區第一家分店，也是帝王食補董事長田正德心中的「薑母鴨奇蹟」，店長葉蒼旼與姐姐葉鈺婉在開業21天便回本，收入更是倍數成長，讓薑母鴨在苗栗佔有一席之地，擴大了桃竹苗版圖。

葉蒼旼與葉鈺婉在開業前特地到嘉義受訓，學習炒薑、剁鴨等基本功，同時還要利用閒暇時間回苗栗找尋開店地點，1個月之後兩姊弟才將最正統的薑母鴨帶回苗栗。葉鈺婉回憶，起初還擔心苗栗人不接受這種番鴨料理，沒想到剛開業顧客便絡繹不絕，每天都爆滿，常忙到日出才打烊休息。

葉蒼旼表示，雖公司現在都發放料理包，但他仍堅持薑要每天現炒、鴨肉現剁，並嚴格把關品質，並放入大把的薑，讓饕客們嘗到最正統、最過癮的湯頭與口感。他強調，父親都會把薑處理得十分乾淨，且拍了薑之後會放入藥材中吸飽味道，因此在加了2、3次的湯汁後，味道還能依舊濃郁。

帝王食補苗栗店的薑母鴨，堅持著1斤鴨4兩薑的比例，有著層次分明的湯頭，其辛香甘甜的口味更是饕客的最愛。每當天氣稍微冷了一點，便能看到不少家庭或朋友們聚集在店裡，品嘗這湯甜、肉鮮、香味足的好滋味。

店名：帝王食補苗栗店

地址：苗栗市水源里水流娘24－4號

電話：037－221493

營業時間：下午5：30～凌晨2：00

價格：薑母鴨（含酒）每份350元

(中時 )

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