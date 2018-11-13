曾國城親下麵 萬芳曝看過他內褲

2018年11月13日 18:41 中時 蔡琛儀

萬芳回贈演唱會限定T恤。(羅永銘攝)

萬芳將在12月8日首次站上高雄巨蛋開唱，距離演唱會剩不到一個月，她也進入密集彩排期，13日彩排好友曾國城特地來探班，兩人因合作屏風表演班的舞台劇，相識近16年，當時還曾演出「捉姦在床」戲碼，她笑說：「我還看過他只穿一條內褲！」

今曾國城除了親自下麵給她吃，還送上一大袋拌麵，萬芳則回贈自己的演唱會Ｔ恤；她表示，不少人對曾國城的印象就是「小氣」，但她澄清：「他很大方，還會請工作人員。」她直誇曾很有赤子之心，且相當熱心又溫暖，幾乎不太看電視的她，每次只要轉到曾國城的節目就一定會停下來看。

曾國城笑說：「有一次萬芳邀請我去看她的演唱會，看完後跟我老婆說，感覺很像來參加音樂心靈佈道大會！因為萬芳很會說故事，而且她的聲音很有磁性，常常說一些很有靈性的言語，講話特別吸引人，感覺非常有啟發性！」

萬芳今曝光特別準備給高雄的台語歌之一〈聽歌的人〉，她4月在小巨蛋開唱時，一出場就淚崩，高雄的歌迷已向她喊話：「我們要讓你一上台就笑。」讓她直呼歌迷很可愛；而她近期為戲劇《雙城故事》演唱的主題曲〈Love Yourself〉也將特別在高雄演出。

由於她曾替多部戲劇、電影獻唱歌曲，因此今也宣布將在12月底推出原聲帶專輯，絲毫不擔心捲入年底的發片大戰。

(中時 )