魏如萱狂曬萌兒 容祖兒成鐵粉

2018年11月13日 18:50 中時 蔡琛儀

容祖兒新歌〈綁夢〉作詞者魏如萱(娃娃)月初喜獲麟兒，讓新歌沾染喜氣，容祖兒也在第一時間狂賀。想到當時配唱時，娃娃特地來探班，還陪她唱到結束，「非常謝謝娃娃的創作，又那麼挺我，真的恭喜baby這麼帥氣，敲碗等吃油飯囉！」容祖兒也表示已被娃娃的兒子Louis圈粉，每天都會等著看好友炫娃。

容祖兒新歌NV相當魔幻繽紛。(英皇娛樂提供)

容祖兒〈綁夢〉以日系EDM曲風呈現出完全不同於以往的她，但她個人卻覺得相當貼近自己真實的個性，「其實，我下了舞台就變回普通人，跟大家一樣，自己生活、逛街、吃飯，都可以活在自己的小小世界。」

容祖兒新歌NV相當魔幻繽紛。(英皇娛樂提供)

歌曲MV則找來比爾賈操刀，運用大編制場景和人員，光是舞者就多達33位，並打造出三大夢幻場景，分別是「仲夏夜森林」、「畢卡索殿堂」和「嘉年華水池」，舞者時而化身魔幻管樂隊吹奏悠揚旋律，時而在水池內外群舞，風格華麗又繽紛。而容祖兒過去從沒跳過踢踏舞，特別專程從香港飛來1天快速學舞，並在開拍前一天再練走位到深夜，相當敬業。

容祖兒「答案之書概念音樂會」將於25日下午五點在台北Legacy開唱，開賣時馬上秒殺，在粉絲聲浪下，主辦單位特別縮減貴賓區，釋出部分位置給向隅粉絲，購票洽KKTIX、及全家便利商店。

(中時 )