鄭人碩鐵齒不信邪 爺爺顯靈幫蓋被

2018年11月13日 18:49 時報周刊 張毓琪

劇組希望鄭人碩飾演的乩身更加帥氣，打破國人對法師、乩童的印象。威視提供

《人面魚 紅衣小女孩外傳》今舉辦媒體試片，飾演虎爺乩身的鄭人碩透露，開拍前劇組找了道教、佛教以及西洋等不同派系的師傅讓他見習，希望他能夠打破台灣觀眾對法師的傳統印象，增添一點帥氣感，監製曾瀚賢還幫他加了一個搭擋，就是由張書偉飾演的老警察。導演莊絢維坦承，一開始對張書偉沒想法，視訊後聽到張書偉將角色設定成吊兒啷噹的個性，立刻決定由他演出。

鄭人碩雖在片中降妖伏魔，但他相當鐵齒，不信鬼神之說，「唯二遇過的怪事就是爺爺頭七那天回來幫我蓋被子，還有他從醫院搭救護車回家時，車子在路上720度轉了兩圈，法師問我們是不是有東西忘，才想起來爸爸送爺爺的手錶還留在醫院。」

片中飾演鄭人碩老婆的辛樂兒則表示，有一年她和朋友到台南玩，在民宿遭窗簾的珠子勒住脖子，當下她進退兩難，後來以滑的方式脫困。她和友人立即找了間廟拜拜，並且求了張符保平安。

《人面魚》拍攝成本5000萬元，CG特效不少，其中以虎爺現身的畫面令人眼睛為之一亮，鄭人碩透露他和徐若瑄一起看首映時，徐若瑄看到這一幕，立即拍了拍他說：「帥耶！」

《人面魚》雖已舉行過首映，但監製曾瀚賢透露，正式上映時的版本會略有不同，屆時歡眾可以發現，「紅衣小女孩」系列互有連結。

(時報周刊)