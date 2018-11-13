鄭人碩鐵齒不信邪 爺爺顯靈幫蓋被

鄭人碩（右）和張書偉（左）拍片結為好友，2人互稱「影帝」、「天團」。威視提供

友善列印
時報周刊
劇組希望鄭人碩飾演的乩身更加帥氣，打破國人對法師、乩童的印象。威視提供

《人面魚 紅衣小女孩外傳》今舉辦媒體試片，飾演虎爺乩身的鄭人碩透露，開拍前劇組找了道教、佛教以及西洋等不同派系的師傅讓他見習，希望他能夠打破台灣觀眾對法師的傳統印象，增添一點帥氣感，監製曾瀚賢還幫他加了一個搭擋，就是由張書偉飾演的老警察。導演莊絢維坦承，一開始對張書偉沒想法，視訊後聽到張書偉將角色設定成吊兒啷噹的個性，立刻決定由他演出。

鄭人碩雖在片中降妖伏魔，但他相當鐵齒，不信鬼神之說，「唯二遇過的怪事就是爺爺頭七那天回來幫我蓋被子，還有他從醫院搭救護車回家時，車子在路上720度轉了兩圈，法師問我們是不是有東西忘，才想起來爸爸送爺爺的手錶還留在醫院。」

片中飾演鄭人碩老婆的辛樂兒則表示，有一年她和朋友到台南玩，在民宿遭窗簾的珠子勒住脖子，當下她進退兩難，後來以滑的方式脫困。她和友人立即找了間廟拜拜，並且求了張符保平安。

《人面魚》拍攝成本5000萬元，CG特效不少，其中以虎爺現身的畫面令人眼睛為之一亮，鄭人碩透露他和徐若瑄一起看首映時，徐若瑄看到這一幕，立即拍了拍他說：「帥耶！」

《人面魚》雖已舉行過首映，但監製曾瀚賢透露，正式上映時的版本會略有不同，屆時歡眾可以發現，「紅衣小女孩」系列互有連結。

(時報周刊)

魏如萱狂曬萌兒 容祖兒成鐵粉 恭喜！ 陳綺貞宣布好消息

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。