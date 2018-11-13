毒蟲遇臨檢心虛逃逸 一個MOVE車子竟卡水溝

李男的車卡在水溝。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
優秀的警察伯伯們。（張穎齊翻攝）

賊星該敗！李姓男子（42歲）昨（12）日深夜時分，駕駛自小客車行經新北市雙溪區中正區時，因遇到前方臨檢，擔心車上藏有的安非阿命吸食器被發現，隨即轉向逃逸，怎料車子才剛一轉身，就掉進旁邊水溝裡，甚至還要自己花錢付拖吊及維修費，警方隨即上前逮捕。

瑞芳警分局表示，李男擁有多項毒品、竊盜前科，當時李男駕駛的車掉進水溝後，雙溪所副所長楊易儒、警員黃天佑、牡丹所副所長張庭昇、平林所副所長張瑞容及柑腳所副所長游文豪等多名聯合擴檢警力見狀，隨即報請線上警力聯合攔截圍捕。

經雙溪派出所長李延昱調度警力多方追緝，除在梅竹蹊路查獲逃跑中的李嫌，同時也在台2丙線尋獲該自小客車，並查獲安非他命吸食器1組。

李嫌供稱，當時見警方臨檢因心虛而加速逃逸，心急逃逸時將車開到水溝內卡死，只好棄車逃逸，跑到體力透支還是被警方查獲，還要自負車輛拖吊及維修費用，在派出所製作筆錄時不斷自嘆倒楣，歹路不可行。

瑞芳警分局長陳良德表示，警方為淨化選前治安，利用科學大數據及熱時、熱點分析規劃臨檢目標地點，提高見警率，有效查緝毒品。發揮警方最大治安功效，打擊犯罪，提供轄內居民安心居住環境。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

高粱酒箱夾藏私菸 海巡查獲15萬4… 山老鼠一犯再犯現行犯　警不敢讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。