毒蟲遇臨檢心虛逃逸 一個MOVE車子竟卡水溝

2018年11月13日 19:40 中時 張穎齊

優秀的警察伯伯們。（張穎齊翻攝）

賊星該敗！李姓男子（42歲）昨（12）日深夜時分，駕駛自小客車行經新北市雙溪區中正區時，因遇到前方臨檢，擔心車上藏有的安非阿命吸食器被發現，隨即轉向逃逸，怎料車子才剛一轉身，就掉進旁邊水溝裡，甚至還要自己花錢付拖吊及維修費，警方隨即上前逮捕。

瑞芳警分局表示，李男擁有多項毒品、竊盜前科，當時李男駕駛的車掉進水溝後，雙溪所副所長楊易儒、警員黃天佑、牡丹所副所長張庭昇、平林所副所長張瑞容及柑腳所副所長游文豪等多名聯合擴檢警力見狀，隨即報請線上警力聯合攔截圍捕。

經雙溪派出所長李延昱調度警力多方追緝，除在梅竹蹊路查獲逃跑中的李嫌，同時也在台2丙線尋獲該自小客車，並查獲安非他命吸食器1組。

李嫌供稱，當時見警方臨檢因心虛而加速逃逸，心急逃逸時將車開到水溝內卡死，只好棄車逃逸，跑到體力透支還是被警方查獲，還要自負車輛拖吊及維修費用，在派出所製作筆錄時不斷自嘆倒楣，歹路不可行。

瑞芳警分局長陳良德表示，警方為淨化選前治安，利用科學大數據及熱時、熱點分析規劃臨檢目標地點，提高見警率，有效查緝毒品。發揮警方最大治安功效，打擊犯罪，提供轄內居民安心居住環境。

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(中時 )