恭喜！ 陳綺貞宣布好消息

2018年11月13日 19:00 中時 蔡琛儀

陳綺貞將推出睽違5年的新專輯。(添翼提供)

陳綺貞明年將四度攻上小巨蛋，舉辦出道「漫漫長夜」20週年演唱會，搶在開唱前，終於宣布將在12月推出睽違5年的全新創作專輯，正式加入12月蔡依林、蔡健雅、艾怡良等歌后的發片大戰，但她對於加入這場歌后戰僅淡定表示：「平常心。」

陳綺貞新專輯在12日預購首日即登博客來冠軍排行榜，她也相當感謝：「謝謝大家，久等了。」新歌〈殘缺的彩虹〉更將從14日起於電台首播，她也預告在新專輯中有全新的突破，但專輯名和內容都先賣關子不透露。

陳綺貞曾在墾丁海邊親手一張一張賣出Demo，從一個在地下道拿著吉他自彈自唱的女孩開始，用她獨特的音樂、表演方式和生活態度默默改變華語樂壇，樹立個人鮮明形象，2005年起以腐朽、重生、綻放三大主軸，耗費近10年時間，完成「花的姿態三部曲」，更多次獲得金曲入圍肯定。

除了音樂創作，陳綺貞陸續出版攝影書、散文，2002年的《不厭其煩》用圖像拼貼各種生活經歷，帶起Lomo相機風潮，隨後更前往古巴探索，推出《背對哈瓦那》攝影集：首本散文《不在他方》更獲文學界好評。

作風低調的她，過去僅用官網來跟歌迷互動，直到今年才正式開通Fb、Ig帳號，隨即吸引近10萬歌迷追蹤，她也經常和網友互動，大方展現親民個性。

(中時 )