草屯農會稻米品質競賽獎典禮 吸引大批民眾

2018年11月13日 19:23 中時 楊樹煌

▲草屯鎮農會稻米及蜂蜜競賽得獎者與所有與會頒獎的貴賓合影。（楊樹煌攝）

▲台中金典大飯店主廚林正國與農會家政班媽媽的「米食組合饗宴料理成果展」。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮農會「米食組合饗宴料理成果」展示的港式牛筋腩煲。（楊樹煌攝）

草屯鎮農會今13日舉辦107年稻米品質競賽獎典禮暨米食組合饗宴料理成果發表會，吸引各農政單位和農民前往參與，場面熱鬧，稻米競賽獲冠軍的林祈漠說，奪獎關鍵在於他種植的稻米，一直都遵循「順天、定地、尊人」原則，因為重視環保、不讓土地汙染，才能種出高品質的好稻米。

草屯鎮是南投縣大米倉，草屯鎮農會為提升稻米品質，提高農友栽種素質，鼓勵水稻專業區栽培高品質有機米來提高農友競爭力，特舉辦稻米品質競賽，評審結果林祈漠獲得冠軍、林志南獲亞軍、李國漳獲季軍，昨分別由農糧署中區分署長王安石，農會理事長陳文忠、常務監事洪俊規及總幹事蕭忠郁頒獎表揚。

頒獎典禮中，草屯農會也特地邀請台中金典大飯店主廚林正國，前往指導農會家政班媽媽們，製作家常菜的創意料理，透過草屯好米和當地新鮮食材，變成高級佳餚，同時在會中舉辦「米食組合饗宴料理成果展」，吸引民眾爭相前往觀賞，並詢問傳統美食，全新佳餚的理方法。

在稻米競賽奪得冠軍的草屯農會第1產銷班長林祈漠表示，他奪冠要領是「順天、定地、尊人」，也就是要選擇適合品種，健康管理，化學肥料適中，不要使用農藥，尊重前輩經驗，最好使用稻草分解菌，讓土壤更健康，有環保不汙染的土地就能種出高品質的稻米。

(中時 )