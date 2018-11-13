山老鼠一犯再犯現行犯　警不敢讓媒體知道賊長相

2018年11月13日 19:16 中時 沈揮勝

內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊員警11日深夜埋伏，在埔里山區緝獲阮、張2男涉嫌盜取國有林班地之扁柏角材及殘材計16塊，總重40.37公斤。其中阮嫌在8月分才因違反森林法遭該大隊逮捕送辦，時隔兩個多月又犯同樣案件被查獲，讓員警覺得氣憤又無奈！

「怎麼又是你？」阮嫌被捕時，員警一眼認出就是上次堡七六大隊，破獲盜取國有林地檜木角材的同1名嫌犯，警方偵辦移送嫌犯時，還不能讓媒體知道這兩名盜賊現行犯到底是長什麼樣子，讓資深媒體人黃宏璣氣憤直呼：「監察院矯枉過正，保護壞人保護得太過度了！」

保七六大隊南投分隊員警，11日執行深夜埋伏勤務，凌晨2點30分在南投埔里鎮凌霄殿林道，發現有1輛機車從林道下坡駛來，攔查時騎士及乘坐者棄車逃走，經檢視機車上載有木材，警方耗費2個半鐘頭搜山，清晨5點逮獲阮、張2嫌。

經帶往棄車逃逸地點指認，2人都承認機車是他們所棄置、木材也是他們所偷的；南投林區管理處埔里工作站派人協助處理鑑識，共計查獲扁柏角材2塊34.87公斤、殘材1批共14塊5.5公斤。

阮姓犯嫌8月間同樣因違反森林法案件經保七六大隊查獲，如今再犯被捕，偵辦員警直覺說出「怎麼又是你」，但對於犯嫌那麼快又出來幹壞事，內心充滿著無奈與無力感；而採訪的媒體人也不禁嘀咕：「再像這樣搞，治安怎會好？」

嫌犯依違反森林法、刑法竊盜罪移送南投地檢署偵辦後，大隊長張育祺呼籲民眾，應有環保、護林之認知。山林可調節氣候是上天留下的天然資源，民眾不可為一己之私肆無忌憚的破壞，做好生態保育，保護珍貴林木。

(中時 )