妻子連生三個都不是他的 男子氣到變性

2018年11月13日 19:14 中時電子報 湯萱樂 、中時/ 陳俊雄 、中時/

一名廖姓男子今年7月發現妻子紅杏出牆，撫養10年的女兒竟是妻子和小三所生，竟氣得不再相信愛情，還去做變性手術改名換「性」！

檢方調查，廖姓男子（現已改名、改性別）和莊女結婚後，獲悉擔任社區清潔員的妻子與社區保全何男在新北三峽同居生下一子，2009年7月間對莊女、何男提起妨害庭告訴，但因罪證不足全案獲不起訴處分。

同年廖男又對莊女提告2次妨害家庭，第1次因莊女回家而選擇原諒撤告；第2次莊女因無故不出庭遭通緝，2013年法院判決莊女與丈夫離婚。

今年台北市社會局家訪發現莊女之子未報戶籍、未正常上學，莊女、何男才因此趕辦結婚登記，社會局之後把莊女與何男所生4名子女，以及與廖男所生的女兒送去親子鑑定，結果發現5名子女全都是莊女與何男所生。

廖男獲悉撫養10年女兒疼愛不已的前世情人，最終竟證實是小王的種，抱怨「這女的騙得我好慘」、從此不相信愛情，甚至還透過管道變性，出庭時「他」不僅已經變成「她」，還留起了一頭長髮，連身分證也已改名換「性」。

檢方在上月親子鑑定報告出爐後再次傳喚莊女、何男到案，莊女辯稱，她因廖男家暴而離家出走，當初庭訊時會說不認識何男，全是因當天感冒頭昏，不知道自己在講什麼；何男則坦承與莊女生下3女2男。

新北地檢署依親子鑑定報告，認定在2007年7月、2009年6月及2011年7月間分別生下的2女1男，全是在莊女與廖男離婚之前所生，依犯3次通姦罪嫌起訴莊女、何男，並向法院聲請簡易判決。

(中時電子報)