金門發現2隻保育類綠蠵龜 1死亡1搶救中

2018年11月13日 19:23 中時 李金生

「吉利發55號」漁船船長主動發現遭漁網纏住的海龜，確認是瀕絕保育類綠蠵龜。（岸巡提供）

纏網獲救的海龜，目前健康狀況不佳。（岸巡提供）

獸醫師徐曉蘋丈量獲救海龜，體重約7.1公斤，背甲曲線長39公分，寬36.7公分。（縣府農林科提供）

獲救海龜在新湖漁港上岸，立即交由保育人員照養。（岸巡提供）

在田埔海域發現的死亡海龜，已就地掩埋。（縣府農林科提供）

獲救海龜在新湖漁港上岸，顯得虛弱無力。（岸巡提供）

金門今（13）日發現2隻瀕絕保育類綠蠵龜，其中1隻在田浦水庫周邊海域，被林務所造林員工發現，已死亡多日就地掩埋，另1隻遭漁網纏住，健康狀況不良，縣府農林科評估若無法照養恢復，將送往台灣相關單位收容。

縣府農林科長鐘立偉指出，金門海域今年已有9起綠蠵龜通報紀錄，其中6隻為活體，數量之多為近年來僅見。但發現個體常有肢體遭啃咬受傷情形，今天存活的海龜也不例外，引起保育團體關注。

由於廈門曾有人在路邊兜售綠蠵龜，疑為對岸漁民網住綠蠵龜後，先行圈養待價而沽，卻因飼養空間狹窄，導致海龜相互啃咬受傷，再海拋任其自生自滅，其間是否有關聯性？有待進一步了解。

岸巡新湖漁港幹員上午執行進港漁船「吉利發55號」安檢作業時，船長主動通報在海上發現遭漁網纏繞的海龜，縣府農林科長鐘立偉立即偕〈金門野生動物救援暨保育協會〉趕至，確認是保育類的綠蠵龜。

獸醫師徐曉蘋檢傷發現，這隻海龜體重約7.1公斤，背甲曲線長39公分，寬36.7公分，四肢有明顯啃咬傷，前肢形狀缺損，後肢組織增厚，精神狀況與食慾極差，目前僅給予淺水照養，由於冬季溫度過低，若無法即時恢復，將評估送往台灣相關單位收容。

金門岸巡隊指出，在台灣列為瀕臨絕種的保育類動物綠蠵龜，主要分布於各大洋熱帶及亞熱帶，早期金門在塔山等地曾有海龜上岸產卵的紀錄，但近年很少發現活體海龜通報案例。民眾若發現綠蠵龜或鯨豚等保育類動物擱淺，可撥打海巡署服務專線「118」通報處理，協力維護海洋生態。

(中時 )