花蓮》農村催票也催淚 上演溫馨劇碼

花蓮縣議員候選人黃玲蘭（中）對於從政無法扮演好媳婦角色向公婆道歉，女兒和公公都上台替她打氣。（許家寧攝）

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富里鄉長黃玲蘭轉戰縣議員選舉，農村鄉親到場相挺。（許家寧攝）
玉里鎮民代表候選人羅世泉高齡8旬的老母親為兒子披彩帶，夫妻倆下跪謝親恩，感動在場鄉親。（許家寧攝）
玉里鎮鎮代第一選區候選人羅世泉成立競總，吸引逾百人到場力挺。（許家寧攝）

花蓮玉里鎮民代表候選人羅世泉、縣議員候選人黃玲蘭，兩人成立競選總部均上演催淚橋段，羅世泉年邁老母親拖著步伐，為兒子披上競選綵帶，讓夫妻倆跪地謝母養育恩，黃玲蘭則向公婆道歉，泣說從政後未能扮演好媳婦角色，讓支持者鼻酸不捨。

選戰進入倒數階段，各候選人展開最後衝刺，玉里農民出身，以自產「泉之米」榮獲今年台灣稻米達人冠軍賽鄉鎮賽季軍的羅世泉，自家競總成立當天，吸引百名農友與縣議員候選人潘月霞、黃玲蘭、蘇金勝及玉里鎮長候選人蔡秋龍等人到場打氣。

羅世泉表示，現正處於農忙時期，感謝農民們抽空到場打氣，這次投入政壇就是要出來替農民發聲，致詞結束，羅的8旬母親儘管行動不便，仍堅持替兒子披綵帶，用沙啞聲音向鄉親說「感謝您」，母子相擁，感動在場支持者。

同樣是農業鄉鎮的富里鄉長黃玲蘭任期屆滿，本次轉戰縣議員第四選區，競選總部成立，前縣長謝深山等人站台催票，謝回憶擔任縣長時，黃還只是新科議員，黃經常為爭取南區權益發聲，直到晚上才返回距離縣府百公里遠的家中。

黃玲蘭表示，13年來從家庭主婦走入政治，一路走到今天，對於自己將時間奉獻給富里，無法兼顧好媳婦的角色，對公婆感到愧疚。此時，黃玲蘭的公公和女兒上台送上象徵當選的「包粽」，感動鄉親，齊呼加油，要她繼續為地方服務。

(中時 )

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