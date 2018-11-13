沃旭攜手大葉大學 啟動離岸風電學徒培育計畫

2018年11月13日 19:23 中時 謝瓊雲

在彰化縣縣長魏明谷(左)的見證下，沃旭能源亞太區總經理柏森文(右)與大葉大學校長梁卓中(中)簽訂產學合作協議。（謝瓊雲翻攝）

大葉大學校長梁卓中(左五)帶領工學院團隊出席「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」記者會。（謝瓊雲翻攝）

在彰化縣長魏明谷見證下，沃旭能源與大葉大學13日在彰化市武德殿簽訂產學合作協議，宣佈啟動「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，並正式在彰化市華山路設置辦公室，辦公室經理李立偉就是返鄉的彰化青年，代表說明沃旭為彰化推動的十件事。

李立偉說，透過影片可了解沃旭積極布局彰化的行動力；沃旭是第一家跟彰化縣政府接觸、第一家繳交印花稅給彰縣府的離岸風電外商、在彰化投資成立全台第一個離岸風電媒合平台等等，讓在地中小企業加入供應鏈。沃旭能源也積極與在地學術單位合作，包含投資百萬瓦級儲能系統、成立儲能研究中心、建立離岸風電學徒制、頒發綠能獎學金等，培育彰化當地的綠能人才。

大葉大學校長梁卓中表示，今年7月大葉團隊赴英參訪沃旭能源在英國格林斯比的離岸風場運維中心，進一步了解沃旭在英國推動學徒計畫的成功經驗。學徒計畫將提供12個名額，獲選學生可獲沃旭贊助大三、大四的學費、生活津貼。前三年由大葉大學與沃旭能源共同提供課程，第四年可進入沃旭能源或關係企業的風場在職訓練，表現優異者可直接留任。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文說，沃旭能源將在彰化建置離岸風場，因此特別與大葉大學合作，借重大葉的學術能量與沃旭的實務經驗，培育學生成為在地的離岸風電專業技術人才，引導更多青年學子加入離岸風電工作。

魏明谷強調，沃旭能源從2016年開始與縣府接洽，推動大彰化離岸風電計畫，沃旭不但是第一家繳印花稅給縣府的離岸風電外商，更與在地最貼近產業的大葉大學合作，透過「大葉沃旭離岸風電學徒計畫」，提供完整的訓練，讓風電技術落地生根。

(中時 )