花蓮》吉安鄉長藍營陷分裂 選前開鍘邱永双、周明宗

國民黨議員邱永雙（左）不挺自家人，還擔任無黨籍鄉長候選人邱展謙（右）競選後援會長，遭到黨部停權2年。（許家寧翻攝）

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國民黨吉安鄉長黃馨（右）雖未公開支持邱展謙，但兩人經常在活動不期而遇，同框合影。（許家寧翻攝）
太昌村長周明宗脫黨參選鄉長，選前遭鄉黨部開除黨籍。（許家寧翻攝）
縣議員游淑貞曾任吉安鄉代、縣議員，基層實力雄厚。（許家寧翻攝）

吉安鄉長選舉藍、綠、無黨三強鼎立，選戰倒數階段國民黨卻陷分裂危機，初選與游淑貞「撕破臉」的太昌村長周明宗堅持參選，藍營議員邱永双則擔任同為客籍的邱展謙競選後援會長，選前國民黨大動作對兩人祭出撤銷黨籍及停權2年處分，不再寬容。

吉安鄉長選情激烈，國民黨吉安鄉黨部近日召開考紀會建議開除脫黨參選鄉長的周明宗，縣議員邱永双因替無黨籍邱展謙輔選，決議申誡2次並停權2年，縣黨部主委鄒永宏表示，邱擔任邱展謙競選後援會長，還在網路上響應黨員退黨造勢，已嚴重違反黨紀。

對於鄉黨部懲處決議，邱永双說「隨便阿！」他說，論學歷、論人品，邱展謙在候選人中皆勝，最適合擔任鄉長，更對於游淑貞今年為參選鄉長回復黨籍，黨內初選對同志以「抹綠」方式讓自己勝出，「忽藍忽綠」只算計自己利益的人，他不能苟同。

邱永双指出， 2006年鄉代會主席選舉，游臨陣跑票，讓民進黨鄭乾龍選上主席，3年後國民黨提名黃馨參選鄉長，游淑貞卻與民進黨頻頻互動，反問為什麼活動場合經常可以看到黃馨與邱展謙「不其而遇」，若說游是真正的國民黨，資深黨員一定不會認同。

遭到開除黨籍的周明宗說，黨內初選時，就被游公開影射尋求民進黨電話民調支持，為證明自身清白，自己才決心參選，結果脫黨參選後，又被謠傳他拿了民進黨的錢競選攪局，強調自己每天一個人徒步拜票，沒有任何競選廣告看板，若真有拿人錢「對手會放過我嗎﹖」

(中時 )

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