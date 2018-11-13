桃園》婦女挺陳學聖 商界後援鄭文燦

陳學聖13日參加桃園區婦女挺「聖」造勢大會，分享前一晚和韓國瑜造勢的感動。(蔡依珍攝)

友善列印
中時
鄭文燦和妻子一起參加獅子會後援會成立大會。(蔡依珍攝)

選戰倒數，藍綠桃園市長候選人造勢大會馬不停蹄，國民黨陳學聖舉行婦女挺「聖」造勢大會，大談和韓國瑜合體的漏網鏡頭，廣拉婦女票，民進黨鄭文燦則接連舉辦獅子會、青商會的後援成立大會，積極拉攏商界。

陳學聖13日參加桃園區婦女挺「聖」造勢大會，分享前一晚和韓國瑜造勢的感動，入場短短100公尺，走了超過20分鐘，民眾熱情超乎想像，他也笑著分享，看到有人揮手，結果突然像人體骨牌一個個倒下去，他和黨員都很擔心過去拉，結果一拉反而被一群人拉住了，引起現場婆婆媽媽哄堂大笑。

陳學聖笑說，晚會過程驚險萬分，有人腳被踩到、有人手扭到，沒有人有怨言，「大家都在等這天到來！」，他跟韓說桃園已經悶很久、很久了，自己從2010年開始選立委，經歷大大小小選戰，「這是唯一一次競選活動，大家情緒澎湃、飛揚！」笑說韓國瑜提前離場，還偷偷說：「學聖你要悄悄走，不然大家不肯散場！」，陳不相信，結果真的久久不散，他呼籲大家支持，力拚桃園逆轉勝。

鄭文燦則接連舉辦獅子會、青商會的後援成立大會，他分享桃園4年人口成長16萬人、全台第一，鐵路地下化要7年，預估7年後桃園將達255萬人、超越台北市，笑說：「重大建設完成我已經沒當市長了！」，但現在不做、以後就後悔，「我認為桃園值得！」沿線18公里，平交道不見、前後站打通，因此上任後就用鋼鐵般的意志讓高架轉地下，桃園百年建設一定要完成，「可以反對蔡英文政府、可以不喜歡蔡英文本人，但一定要支持政府給的建設！」

鄭文燦也細數自己的政績，廣增運動中心、幼兒園、社會住宅，自信道老人假牙、健保補助等，未來一定會像育兒津貼成為中央政府補助的政策，他強調桃園環境很好，台商很多要回來，10家有5家選擇桃園，因4年前商界大都挺吳，鄭文燦也感性說，當市長不是人生劇本、跟吳志揚沒有過節、只是選戰對手，選舉火花難免，但他不會清算過去，重點要讓桃園往前走。

(中時 )

花蓮》吉安鄉長藍營陷分裂 選前… 普悠瑪出軌事故 政院：已完成20…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。