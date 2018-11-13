桃園》婦女挺陳學聖 商界後援鄭文燦

2018年11月13日 19:27 中時 蔡依珍

鄭文燦和妻子一起參加獅子會後援會成立大會。(蔡依珍攝)

選戰倒數，藍綠桃園市長候選人造勢大會馬不停蹄，國民黨陳學聖舉行婦女挺「聖」造勢大會，大談和韓國瑜合體的漏網鏡頭，廣拉婦女票，民進黨鄭文燦則接連舉辦獅子會、青商會的後援成立大會，積極拉攏商界。

陳學聖13日參加桃園區婦女挺「聖」造勢大會，分享前一晚和韓國瑜造勢的感動，入場短短100公尺，走了超過20分鐘，民眾熱情超乎想像，他也笑著分享，看到有人揮手，結果突然像人體骨牌一個個倒下去，他和黨員都很擔心過去拉，結果一拉反而被一群人拉住了，引起現場婆婆媽媽哄堂大笑。

陳學聖笑說，晚會過程驚險萬分，有人腳被踩到、有人手扭到，沒有人有怨言，「大家都在等這天到來！」，他跟韓說桃園已經悶很久、很久了，自己從2010年開始選立委，經歷大大小小選戰，「這是唯一一次競選活動，大家情緒澎湃、飛揚！」笑說韓國瑜提前離場，還偷偷說：「學聖你要悄悄走，不然大家不肯散場！」，陳不相信，結果真的久久不散，他呼籲大家支持，力拚桃園逆轉勝。

鄭文燦則接連舉辦獅子會、青商會的後援成立大會，他分享桃園4年人口成長16萬人、全台第一，鐵路地下化要7年，預估7年後桃園將達255萬人、超越台北市，笑說：「重大建設完成我已經沒當市長了！」，但現在不做、以後就後悔，「我認為桃園值得！」沿線18公里，平交道不見、前後站打通，因此上任後就用鋼鐵般的意志讓高架轉地下，桃園百年建設一定要完成，「可以反對蔡英文政府、可以不喜歡蔡英文本人，但一定要支持政府給的建設！」

鄭文燦也細數自己的政績，廣增運動中心、幼兒園、社會住宅，自信道老人假牙、健保補助等，未來一定會像育兒津貼成為中央政府補助的政策，他強調桃園環境很好，台商很多要回來，10家有5家選擇桃園，因4年前商界大都挺吳，鄭文燦也感性說，當市長不是人生劇本、跟吳志揚沒有過節、只是選戰對手，選舉火花難免，但他不會清算過去，重點要讓桃園往前走。

(中時 )