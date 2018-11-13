台中》第三屆市長政見辯論會 龍燕首度交鋒

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中時
／台中報導
台中市政見發表順序抽韱號次，林佳龍（左起）抽到一號、盧秀燕抽到二號、宋原通抽到三號，三人在政見發表前握手致意。（圖／台中市選委會提供）
民進黨台中市長候選人林佳龍打著紫色領帶，信心十足，神采奕奕。（黃國峰攝）
國民黨台中市長候選人盧秀燕笑容滿面的說「很期待，很開心！」（黃國峰攝）
無黨籍台中市長候選人宋原通關切兩岸問題。（黃國峰攝）

第三屆台中市長政見辯論會13日晚上七點登場，國民黨台中市長候選人盧秀燕六點四十五分第一個到場，穿著深色套裝，面帶笑容的說「很期待、很開心」，隨後民進黨台中市長候選人林佳龍穿著深色外套，打著紫色領帶，面對媒體詢問，笑著說「謝謝！」龍燕各自表達政見，向市民報告政見的「牛肉在那裡」備受矚目。

這場政見辯論會也是林佳龍與盧秀燕首次正面交鋒，兩人都信心滿滿，無黨籍的台中市長候選人宋原通則強調將推動興建台海大隧道，繁榮台中市，為兩岸未來發展帶來經濟爆發力。

台中市長政見發表順序抽韱號次，林佳龍抽到一號、盧秀燕抽到二號、宋原通抽到三號。

這場政見辯論會台中市選委會2位提問人，分別是國立中興大學校長薛富盛、東海大學建築系教授薛睿弼。

民進黨林佳龍表示，內政部已經通過台中最重要的區域計劃，屯區市區化，得到前瞻基礎建設完全支持，獲得2000多億元。也會發展多都心計畫。

國民黨盧秀燕表示，上任2周內公布空汙評估報告，也質疑林佳龍與德國公司簽1千1百億MOU契約。

無黨籍宋原通主打國際觀，要先了解外國諸如日本、美國、菲律賓等國，他們怎麼看台灣，怎麼看兩岸關係。台灣國際化一定要連結中國，外國看到的並不是台灣，而是台灣旁邊的中國。要連結兩岸就是要規劃台海兩岸大隧道！

(中時 )

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