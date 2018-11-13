搶救高麗菜！江怡臻推1個銅板幫助農友 大獲好評

2018年11月13日 19:38 中時電子報 綜合報導

近期天氣穩定高麗菜產量過剩，產地價格慘跌導致菜農採收不敷成本、辛苦種植恐無法得到好收入，有農民朋友甚至向市長候選人陳情，哭著表達菜農的辛酸跟無奈，只希望菜價回穩。

新北市議員參選人江怡臻 提供

為了幫助菜農度過難關，新北市議員參選人江怡臻舉辦「搶救高麗菜」活動，邀請民眾用一個50元銅板或一張百元鈔票，把新鮮美味的高麗菜帶回家，幫助辛苦的菜農之餘，還可享受在地美味！

新北市議員參選人江怡臻 提供

江怡臻表示，今年2月也曾舉辦高麗菜義賣活動，同樣也是3顆50元、一箱100元，當時民眾熱烈響應、兩小時搶購一空效果非常好。這次在臉書跟LINE上面公布消息後，短短不到一天內就收到許多回應，除了表示會到活動場地支持，甚至有人直接詢問「可以幫忙預留六顆嗎？」「可以加辦三峽的場次嗎？」也有許多人肯定江怡臻照顧辛苦耕作菜農的愛心，希望未來一樣能多多辦此類的活動。

江怡臻說：「這次為了幫助更多農友，特別向產地預購一千箱的高麗菜！」高麗菜每箱的成本大約170元，也會依每天的拍賣價格回饋農友，讓菜農們有好收入，不會血本無歸。

特別從三峽來到土城買菜的林小姐說：「看到江怡臻臉書發起這個活動，覺得很在地又有意義！」林小姐表示，當季的高麗菜又甜又好吃，特別開車來買，回去吃不完還可以做泡菜！首賣日現場，也有10箱白蘿蔔，不只希望博得好采頭，也同樣拯救價格慘跌的菜頭。活動開始短短20分鐘內，高麗菜和白蘿蔔就全數賣完，讓不少人直呼可惜。

(中時電子報)