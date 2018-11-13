嘉義再查獲現金買票案 1椿腳被聲押

檢警查獲莊姓樁腳涉嫌為大林鎮某2位鎮民代表候選人現金買票案，扣得賄款1500元。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時

選戰進入倒數，嘉義地檢署抓賄選馬不停蹄，13日分別從嘉義市和嘉義縣大林鎮帶回多人訊問，查獲張姓樁腳涉嫌以1票1000元向鄰居買票，要求鄰居把票投給某西區議員候選人，另大林鎮莊姓樁腳涉嫌為2位鎮民代表候選人，以每票500元代價買票，其中張姓樁腳8萬元交保候傳，莊姓樁腳因犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，檢察官已向法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署檢察官王振名今指揮嘉義市調查站、市警局刑事警察大隊，查獲張姓樁腳涉嫌為嘉義市西區某市議員候選人現金買票案，並扣得賄款5000元。檢方表示，張姓樁腳在9月間，以每票1000元代價，向熟識的鄰居買票，要求選民投票支持某議員候選人，張姓樁腳所為已違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，經訊問張姓樁腳和選民後，王振名認為張姓樁腳犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，已諭知交保8萬元候傳。

另檢察官徐鈺婷今也指揮嘉義縣警局民雄分局及嘉義縣調查站等單位，查獲莊姓樁腳涉嫌為大林鎮某2位鎮民代表候選人現金買票案，扣得賄款1500元。檢方表示，莊姓樁腳10月間，以每票500元代價，分別向選民買票，要求選民各別投票支持2位鎮民代表候選人，其所為同樣觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌，徐鈺婷訊問莊姓樁腳及相關選民後，認為莊姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見，其餘選民飭回，本案將持續擴大向上追查。

(中時 )

妻子連生三個都不是他的 男子氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。