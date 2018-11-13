嘉義再查獲現金買票案 1椿腳被聲押

2018年11月13日 19:55 中時 呂妍庭

選戰進入倒數，嘉義地檢署抓賄選馬不停蹄，13日分別從嘉義市和嘉義縣大林鎮帶回多人訊問，查獲張姓樁腳涉嫌以1票1000元向鄰居買票，要求鄰居把票投給某西區議員候選人，另大林鎮莊姓樁腳涉嫌為2位鎮民代表候選人，以每票500元代價買票，其中張姓樁腳8萬元交保候傳，莊姓樁腳因犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，檢察官已向法院聲請羈押禁見。

嘉義地檢署檢察官王振名今指揮嘉義市調查站、市警局刑事警察大隊，查獲張姓樁腳涉嫌為嘉義市西區某市議員候選人現金買票案，並扣得賄款5000元。檢方表示，張姓樁腳在9月間，以每票1000元代價，向熟識的鄰居買票，要求選民投票支持某議員候選人，張姓樁腳所為已違反公職人員選舉罷免法第99條第1項，經訊問張姓樁腳和選民後，王振名認為張姓樁腳犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，已諭知交保8萬元候傳。

另檢察官徐鈺婷今也指揮嘉義縣警局民雄分局及嘉義縣調查站等單位，查獲莊姓樁腳涉嫌為大林鎮某2位鎮民代表候選人現金買票案，扣得賄款1500元。檢方表示，莊姓樁腳10月間，以每票500元代價，分別向選民買票，要求選民各別投票支持2位鎮民代表候選人，其所為同樣觸犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌，徐鈺婷訊問莊姓樁腳及相關選民後，認為莊姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見，其餘選民飭回，本案將持續擴大向上追查。

(中時 )