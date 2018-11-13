江詩丹頓FIFTYSIX陀飛輪登場 丁海寅、河正宇男神同行

逾260年歷史的瑞士製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）繼一月在SIHH發表FIFTYSIX腕表，以37萬7000元起跳的低門檻訂價震驚表壇之後，日前在首爾的現代卡音樂圖書館（Hyundai Card Music Library）發表頂級奢華版的FIFTYSIX陀飛輪腕表，邀請韓國兩大男神河正宇和丁海寅出席盛會，為FIFTYSIX腕表力挺站台。
以《經常請吃飯的漂亮姐姐》一劇走紅的丁海寅是江詩丹頓的收藏家，他身穿一襲暗紅色長大衣搭配江詩丹頓FIFTYSIX自動上鍊腕表，帥氣破表。在《與神同行》中飾演陰間使者的河正宇也不甘示弱，以藕色毛呢西裝搭配江詩丹頓FIFTYSIX日曆腕表，展現紳士風範，兩位男神同場PK，更添話題。
江詩丹頓全新登場的FIFTYSIX系列腕表，表殼是以1956年問市的「6073」為設計靈感，因此以FIFTYSIX作為系列名稱，細節設計則以品牌LOGO馬耳他十字造型作為4個分支表耳，藉此向品牌的永恆經典致敬。
FIFTYSIX系列腕表系列與當代藝術有著深厚的關係，形象廣告「卓爾不群」（One of Not Many）邀請男神級才子擔任品牌大使，包括音樂詩人Benjamin Clementine、搖滾才子James Bay、法國設計鬼才Ora Ito和探險攝影家Cory Richards等，無一不是高顏值的青年才俊。
在首爾現代卡音樂圖書館登場的VIP派對，同樣緊扣FIFTYSIX腕表藝術氛圍的主軸，在珍藏上萬張黑膠唱片營造的音樂氣氛，並在韓國樂團Hyukoh前衛音樂的加持之下，更能突顯FIFTYSIX腕表的卓越獨特與珍貴稀有。
其實早在今年9月，江詩丹頓在英國倫敦的艾比路錄音室（Abbey
Road Studios）發表FIFTYSIX系列最頂級的陀飛輪腕表時，就邀請Benjamin Clementine在現場同步演唱他的新曲《Eternity》（永恆），他以詩人王爾德感慨時間流逝和不朽永恆的詩作「The True Knowledge」為靈感，致敬FIFTYSIX腕表跨越時空的永恆之美。
FIFTYSIX有自動上鍊、星期日曆、全日曆月相等款式，並有粉紅金和精鋼材質可供選擇，目前已經正式上市，至於全新發表的超薄自動上鍊陀飛輪款，則是搭載品牌自行研發製造的首款自動上鍊2160陀飛輪機芯，配有22K金質邊緣擺陀，厚度不到6mm，預計要到明年4月才會正式上架。
(中時 )