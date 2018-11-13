江詩丹頓FIFTYSIX陀飛輪登場 丁海寅、河正宇男神同行

2018年11月13日 19:41 中時 陶福媛

在《與神同行》飾演使者的河正宇佩戴FIFTYSIX星期日曆粉紅金腕表出席江詩丹頓VIP派對。（Vacheron Constantin提供）

韓國樂團Hyukoh在江詩丹頓派對上擔任表演嘉賓。（Vacheron Constantin提供）

音樂詩人Benjamin Clementine為江詩丹頓創作新曲《 Eternity》歌頌超時空的永恆之美。（Vacheron Constantin提供）

搖滾才子James Bay佩戴江詩丹頓FIFTYSIX腕表拍攝廣告。（Vacheron Constantin提供）

法國設計鬼才Ora Ito受邀擔任江詩丹頓品牌大使。（Vacheron Constantin提供）

探險攝影家Cory Richards受邀為江詩丹頓拍攝FIFTYSIX形象廣告 。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓FIFTYSIX陀飛輪腕表，18K 5N粉紅金款，約383萬元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓FIFTYSIX全日曆精密月相表，18K 5N粉紅金款，約116萬元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓FIFTYSIX星期日曆腕表，18K 5N粉紅金款，約105萬元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓FIFTYSIX自動上鍊腕表，18K 5N粉紅金款，約63萬元。（Vacheron Constantin 提供）

江詩丹頓全新登場的FIFTYSIX腕表系列，與音樂藝術有著相當緊密的結合。（Vacheron Constantin提供）

逾260年歷史的瑞士製表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）繼一月在SIHH發表FIFTYSIX腕表，以37萬7000元起跳的低門檻訂價震驚表壇之後，日前在首爾的現代卡音樂圖書館（Hyundai Card Music Library）發表頂級奢華版的FIFTYSIX陀飛輪腕表，邀請韓國兩大男神河正宇和丁海寅出席盛會，為FIFTYSIX腕表力挺站台。

以《經常請吃飯的漂亮姐姐》一劇走紅的丁海寅是江詩丹頓的收藏家，他身穿一襲暗紅色長大衣搭配江詩丹頓FIFTYSIX自動上鍊腕表，帥氣破表。在《與神同行》中飾演陰間使者的河正宇也不甘示弱，以藕色毛呢西裝搭配江詩丹頓FIFTYSIX日曆腕表，展現紳士風範，兩位男神同場PK，更添話題。

江詩丹頓全新登場的FIFTYSIX系列腕表，表殼是以1956年問市的「6073」為設計靈感，因此以FIFTYSIX作為系列名稱，細節設計則以品牌LOGO馬耳他十字造型作為4個分支表耳，藉此向品牌的永恆經典致敬。

FIFTYSIX系列腕表系列與當代藝術有著深厚的關係，形象廣告「卓爾不群」（One of Not Many）邀請男神級才子擔任品牌大使，包括音樂詩人Benjamin Clementine、搖滾才子James Bay、法國設計鬼才Ora Ito和探險攝影家Cory Richards等，無一不是高顏值的青年才俊。

在首爾現代卡音樂圖書館登場的VIP派對，同樣緊扣FIFTYSIX腕表藝術氛圍的主軸，在珍藏上萬張黑膠唱片營造的音樂氣氛，並在韓國樂團Hyukoh前衛音樂的加持之下，更能突顯FIFTYSIX腕表的卓越獨特與珍貴稀有。

其實早在今年9月，江詩丹頓在英國倫敦的艾比路錄音室（Abbey

Road Studios）發表FIFTYSIX系列最頂級的陀飛輪腕表時，就邀請Benjamin Clementine在現場同步演唱他的新曲《Eternity》（永恆），他以詩人王爾德感慨時間流逝和不朽永恆的詩作「The True Knowledge」為靈感，致敬FIFTYSIX腕表跨越時空的永恆之美。

FIFTYSIX有自動上鍊、星期日曆、全日曆月相等款式，並有粉紅金和精鋼材質可供選擇，目前已經正式上市，至於全新發表的超薄自動上鍊陀飛輪款，則是搭載品牌自行研發製造的首款自動上鍊2160陀飛輪機芯，配有22K金質邊緣擺陀，厚度不到6mm，預計要到明年4月才會正式上架。

(中時 )