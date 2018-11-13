每年40萬人因交通事故死傷 監委糾正行政院

2018年11月13日 19:51 中時 鄭舲

行政院核頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，卻未善盡督促交通部策劃與執行公路行車安全之責，導致長年以來交通事故死亡人數率高於OECD等國家，也高於鄰近日本、南韓等國家，且交通肇事率呈現逐年增加趨勢，監委張武修、王幼玲提案糾正行政院，並要求督促所屬檢討改進。

針對「交通部為改善車禍傷亡密度甚高情況，已設定降低死亡人數目標，並研議加強駕駛執照考照訓練、延長上課時數與結合非政府組織志工下鄉輔導交通教育及嚴格執法等措施。究竟能否確實達成政策目標？改善整體與區域交通傷亡情形績效為何？交通部有無參照其他先進國家模式，將易肇事路段高風險特質標示列舉並公告？或將高肇事路段與全球衛星定位系統整合？」，監察院交通及採購委員會今通過張武修、王幼玲提出的調查報告，提案糾正行政院，並要求行政院督促所屬檢討改進。

張武修、王幼玲表示，本案由媒體報導，臺灣是世界車禍傷亡密度最高國家，經引述交通部統計資料，我國近4年內的交通事故死傷人數每年約40萬人次不等，以我國2014年道路交通事故死亡1819人及受傷41萬3229人數估計，社會成本增加金額竟達新臺幣4423億3300萬元，經調查發現行政院未善盡督促交通部策劃與執行公路行車安全之責，核有怠失，因此提出糾正。

糾正案文指出，行政院核頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，卻未善盡督促交通部策劃與執行公路行車安全事項之責，以致長年以來我國交通事故死亡人數率高於OECD（經濟合作暨發展組織）等國家，也是鄰近國家日本、南韓的3.31及1.39倍，且相關道路交通肇事率呈現逐年增加趨勢，傷害民眾生命安全及相關權益，戕害政府形象，核有怠失。

(中時 )