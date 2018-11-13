剋制反裝甲武器 大陸民企研發戰車主防系統

大陸迅猛龍主防系統的模組與射彈。(圖/Yusuf Akbaba twitter)

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中時電子報

大陸民間企業「武仙座防衛科技」(Herakles Defense Technology)在今年的珠海航展上公布，他們正在開發的戰甲車主動防護系統(Active protection system,APS)，被稱為「中國版戰利品」。戰利品系統(Trophy APS)是以色列國營拉菲爾公司開發的主防系統，已普遍應用在戰車上，並且通過實戰考驗而得到好評。

詹氏防衛網(Jane’s Defense )報導，武仙座公司將自己的APS取名為「迅猛龍」(Velociraptor)，可安裝於陸地作戰平台，包括裝甲運兵車(APC)、步兵戰鬥車(IFV)和主力戰車(MBT)，也可以安裝在寶貴的戰略武器與陸上設備，比如彈道飛彈發射車和預警雷達車等。

據報導，迅猛龍系統已經接近最終設計，預計可於2019年實測。該公司董事長王勇(Yong Wang)表示，迅猛龍是大陸第一種APS，當然是巨大的挑戰，特別是現在已有成熟的國際現貨，所以表現的至少要達到國際水準。

主動防護系統APS就是當反戰車武器即將擊中戰車時，會先打出彈丸將這個威脅物給擊落。(圖/雷神公司)

王勇說：「我們會尋找潛在的外國客戶，並希望他們幫助我們進行試驗…中亞和中東的一些國家也希望引進有效但價格合理的APS。」

根據該公司的書面資料， 迅猛龍APS 包括一具或多具感應發射器，每具效應發射器最多可攜帶4個直徑76公釐的高爆碎片攔截器，感測器則由4面2D Ku波段的相陣列雷達（AESA），在15~18 GHz頻譜。每具雷達的大小是7.2公分×3.6公分，組成塔狀的平面發射/接收面板，成為一整套的模組化設計。

以色列的戰利品系統是目前評價最高的APS。

王勇說：「我們採用了完全的模組化架構，使我們的客戶能夠將一整套的迅猛龍安裝在最有效的位置，只要有適當的空間而不會影響車輛性能。」

(中時電子報)

文章來源：Airshow China 2018: Herakles announces Velociraptor APS development

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