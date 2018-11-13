嘉義長庚醫院托育中心動土 家有0至12歲孩童員工受惠

2018年11月13日 20:25 中時 呂妍庭

「嘉義長庚托育中心」今上午舉行動土奠基典禮。（呂妍庭攝）

長庚醫療財團法人和台塑汽車貨運股分有限公司分別捐贈2574萬元經費及相關設備給嘉縣，上午以模型作為捐贈信物。（呂妍庭攝）

嘉義長庚醫院為讓員工安心就業、安心生養，規畫投入上億元在院區內興建托育中心，今上午院方舉行「嘉義長庚托育中心」動土奠基典禮，由長庚醫療財團法人董事長王瑞慧、嘉義長庚醫院院長林志鴻、嘉義縣長張花冠等人一同主持，並預告基地面積約1733坪的托育中心2020年完工開始招生，最多可照顧300名孩童，讓孩子的爸媽能夠安心上班。

王瑞慧表示，長庚醫療體系成立42年來，一向重視對員工及其子女的照顧，目前已有林口及高雄長庚設立員工子女托育中心，考量到嘉義長庚超過9成以上為中生代的醫師，子女托育有需求，為讓員工能安居樂業，並提供下一代更好的教養環境，長庚醫院配合政府「企業托兒」的政策方向，積極規畫並興建「嘉義長庚醫院托育中心」。

張花冠說，嘉義長庚因應院內員工育兒需求而新建托育中心，除能夠穩定醫院經營外，對嘉義縣來說，更是創造遷入人口的重要契機。而縣府相當樂見優質企業設立具有在地特色的托育中心，並肯定對於嘉義長庚醫院主動協助解決員工托兒問題所做的努力。

林志鴻指出，嘉長的托育中心預計投資上億元建造地上兩層的綠建築，以自然遊憩為設計思考，可照顧300名孩童，提供從0歲到12歲孩童的全方位照顧，服務範圍包括托嬰中心、幼兒園及課後照顧，並配合員工上下班時間提供彈性收托服務，讓員工無後顧之憂，同時在行有餘力下，可協助收托鄰近地區民眾的孩童，為嘉縣友善托育環境進一分心力。

王瑞慧除主持嘉長托育中心動土，一早也出席嘉縣衛生局「樂齡醫療及婦女保健」專車捐贈記者會，長庚醫療財團法人和台塑汽車貨運股分有限公司分別捐贈2574萬元經費及相關設備給嘉縣，縣府將首創打造2部綠能醫療專車，一部為長者的「樂齡醫療專車」、一部專為女性「婦女保健專車」，象徵嘉縣行動醫療晉級為2.0版，繼續以行動醫療方式到村里照顧守護縣民健康。

捐贈儀式將專車以模型作為捐贈信物，由王瑞慧、台塑汽車貨運公司董事長陳勝光親自將信物交付張花冠，張花冠回贈感謝狀以表感謝。

(中時 )