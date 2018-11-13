昔日打韓悍將 網友：高嘉瑜變成韓國瑜粉絲？

2018年11月13日 22:04 中時電子報 丁世傑

民進黨台北市議員高嘉瑜。（圖／本報系資料照片）

民進黨市議員高嘉瑜過去給人印象是批評韓國瑜的悍將，但是最近在臉書貼白玉苦瓜的照片，又在韓國瑜稱讚她是非典型民進黨時，高笑稱不要害她，令網友懷疑，高嘉瑜是不是變成韓國瑜粉絲了！

2016年11月15日台北市議員王世堅質詢當時北農總經理韓國瑜，劈頭要求韓國瑜道歉，韓國瑜反問為何要道歉？王世堅痛罵韓國瑜挾北農自重，還要韓國瑜吞曲棍球！韓國瑜質疑若自己沒進土城看守所，王世堅要不要吞曲棍球？王世堅說這是小兒科。王世堅還要求時間暫停喝水，這時韓國瑜也要喝水，王世堅說流氓也可以喝水！這時韓國瑜說不喝了，因為她不是流氓。

2016年11月16日高嘉瑜在友台《少康戰情室》表示，韓國瑜的回答方式非常不妥當，逞口舌之快耍嘴皮子。

而高嘉瑜又於2016年11月18日在台北市議會質詢台北市長柯文哲與當時的北農總經理韓國瑜關於北農發放獎金一事，認為這樣的發放方式，會部會把所有營收都發光光，如果北農可以這樣，悠遊卡公司也可以這樣，所有官股的民營公司都可以起而效之？

當時韓國瑜回答稱，感謝充滿理想的年輕議員，柯文哲聽到在一旁笑到彎腰，而高嘉瑜則說受寵若驚，但是堅持北農賺的錢並不是來自於拍賣員，拍賣員有一定的努力，發獎金沒意見，但是盈餘的暴增，並不是拍賣員的努力，而是因為菜價飆漲，因為公家機構採買。高質疑韓國於還是要堅持嗎？

當時韓國瑜回答，北農600員工，500個是夜勤，晚上12點上到早上9點，非常疲憊，公司賺錢，身為總經理，若不分給他們，要怎麼領導這個團隊？我們發了7千萬，還剩1億2千萬。

但近日網友發現，高嘉瑜是否變成韓國瑜粉絲了？

因為在11月8日高嘉瑜上《少康戰情室》時表示，高嘉瑜表示，大家認為韓國瑜能超越國民黨，是因為韓不是傳統國民黨這樣子的政治人物。對於高嘉瑜提問，韓國瑜回應，「我知道像高嘉瑜議員在議會的表現、問政，有的時候也像非典型的民進黨」，此話一出，高嘉瑜趕緊嬌嗔說：「不要害我拉！」

而韓國瑜在11月8日在其善造勢場合高喊幫美濃銷售白玉苦瓜，被民進黨挖苦說白玉苦瓜室蝦米啦？高嘉瑜也在11月10日臉書貼上她在菜市場看到白玉苦瓜的照片，並表示「傳說中的白玉蘿蔔跟白玉苦瓜，長知識了！」

網友表示，「她現在不敢批韓，感覺被圈粉」、「就說瑜瑜相護嘛」！「高嘉瑜被韓總逗到笑 XD 一句話打到心動」「韓總，再稱讚嘉瑜幾句，她就投靠你了」！

(中時電子報)