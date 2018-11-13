台南》里長跳級選市長打動人心 陳永和17日要一路從關廟走進市府

2018年11月13日 20:22 中時 曹婷婷

選戰剩下11天，台南市長這一役儘管多達6人參選，但隨著選戰進入尾聲，選情回歸藍綠對峙，無黨籍牛埔里長陳永和從捍衛家園免於受事業廢棄掩埋場荼毒踏入政壇，此次「跳級」選市長，起初被形容「癡人說夢」到近來參加政見發表會，以敢言、獨到觀點且無政治包袱等特質，贏得厭惡藍綠惡鬥的選民青睞，他17日更將從關廟山西宮一路走進永華市政中心，「候選人都只想著要被『送』進市府，我要自己走進去！」

訴求「為擦亮府城而走」的這場徒步之旅，陳永和17日將在妻女陪伴下，先在關廟山西宮上先參拜後，隨即啟程，一步一腳印，為選市長做足努力。他說，上一回從關廟山西宮走到市府，是在去年4月，當時是為捍衛龍崎牛埔家園生態而走，這一回，則是為找回府城榮光而走。

陳永和說，自己從里長跑來選市長，堅持只花350萬元選舉，用意是要創造歷史，改變選舉文化，若他當選，將會是國際大新聞，證明政治不是注定只能由財團、政黨把持，尤其，一直以來，政治人物所稱的改革，都是改革老百姓，而不是改革政黨，選舉選到最後，讓政黨變得一黨獨大。

他說，選舉文化如果不好，政治就不好，環境也就不會好，龍崎設事業廢棄物掩埋場就是一例，他認同垃圾必須處理，但絕非錯誤選址亂放。敢言也無包袱，近來網路出現不少公民與團體為他發聲、催票，讓他意外也感動。他說，選前最後一波行動是17日在妻女陪同下，一路從關廟山西宮走進市府，預計走4個半小時。

他說，以往選舉都只聽候選人請託「用選票把某某送進市府、立法院、議會、總統府」，「政治人物都過得太舒適了，為什麼要人家『送』你一程？要走什麼路就靠自己走，我要親自走到市府，展現我的決心。」

(中時 )