綠鬣蜥入侵澎湖 縣府呼籲勿棄養

強勢外來種綠鬣蜥疑似入侵離島澎湖(陳可文 翻攝)

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愛護動物請勿棄養寵物 (陳可文 翻攝)

愛護動物請勿棄養寵物；強勢外來種綠鬣蜥疑似入侵離島澎湖，近期縣府陸續接獲投訴發現綠鬣蜥蹤跡，初步研判是民眾棄養寵物釀禍，目前通報全縣戒備中。

源自中南美洲墨西哥等國家進口的綠鬣蜥，雜食性爬蟲類動物，蛋殼孵化幼蜥成長速度快，最大體型可長達2公尺多，台灣民眾一度流行飼養當寵物。

綠鬣蜥越養越大，造成飼主沉重負荷，於是恣意野放丟包戶外棄養，赫見個體數量增多且擴散速度驚人，生態環境大受衝擊。

全台各地接連傳出危害，農委會發布屏東縣、高雄縣市、台南縣等南台灣地區多有淪陷，儼然野外族群量持續增加，更建立起自然繁衍生物鏈。

10月底澎湖縣農漁局接獲民眾陳報，馬公市東衛里馬路旁發現綠鬣蜥慘遭汽車輾傷，緊急後送搶救仍不治，經確認是外來入侵種。

農漁局初步調查綠鬣蜥應是遭到飼主棄養，也不排除是藏匿於大型油輪或散裝貨輪夾帶偷渡入境，刻正加強警戒密切追蹤。

農漁局指出，綠鬣蜥懷孕產卵數量約20至50顆蛋，生命周期可存活10至15年，遇上天敵會潛入水中遊走，也會利用堅硬尾巴鞭打、或尖銳爪子及嘴喙撕咬進行防禦。

尤其綠鬣蜥會啃食農田葉菜、幼苗、花生、蕃茄、瓜果等作物，更挖掘土壤番薯、破壞苗圃等，甚至掘洞損壞道路等，嚴重殘害大自然生態環境。

去年農委會公告綠鬣蜥是必須移除的外來種，澎湖縣府呼籲鄉親提高警覺，如發現綠鬣蜥蹤跡，務必立即通報捕捉，避免遭受攻擊。

(中時 )

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