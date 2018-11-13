台新國泰航空聯名卡推「升等商務」活動 台北東京來回15,080元

「易享天開，升等商務」活動，讓旅客還可體驗恣意享受國泰航空貴賓室與商務客艙的優質產品與服務。圖：國泰提供

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為歡慶台新銀行國泰航空聯名卡上市周年，國泰航空與台新銀行攜手宣布於今年11月15日推出「易享天開，升等商務」活動，提供國泰航空世界卡與翱翔鈦金卡友們用幾近於經濟客艙的價格，升等亞洲七大熱門航線商務客艙。獨享經濟優惠，體驗尊榮禮遇。

台新國泰航空聯名卡「易享天開，升等商務」活動，所有航點皆為亞洲熱門旅遊航線。機票購買期間自107年11月15日至107年12月31日止，適用出發期間為107年11月15日至108年4月30日。以國人最熱愛的東京為例，持台新國泰航空世界卡或翱翔鈦金卡，透過「易享天開，升等商務」活動購票，僅需含稅價新台幣15,080元即可購買平日須23,000元以上方可購得的商務客艙來回機票。

另一個熱門航線台北-大阪來回也只需新台幣16,570元，價差達9,000元以上。而台北-香港來回商務艙機票幾乎是平日的對折價。

「易享天開，升等商務」活動，讓旅客在體驗台新國泰航空聯名卡多項專屬飛航權益的同時，更能恣意享受國泰航空貴賓室與商務客艙的優質產品與服務。與此同時，旅客更可透過國泰航空官網購票，還可享有5元一里優惠，購買新台幣15,080的台北-東京來回機票，即可賺取3,016里數。

對尚未持卡的民眾而言，現在更是申辦台新國泰航空聯名卡的最佳時機，高達三重的里數回饋活動，讓新辦卡客戶快速累積到第一張機票。第一重首刷禮最高可獲得30,000里數；第二重「開刷見哩」開卡首2日享有5元一里，最優回饋5,000里；第三重「月刷樂有哩」，12月底前累積消費達檻並登錄，可再額外獲得最高15,000里數，總計可以獲得高達50,000里數，相當於可兌換兩張台北東京來回獎勵機票，再加上基本消費回饋以及國泰航空官網購票5元一里優惠，對今年底前新申辦卡民眾的回饋特別超值。

高額里數回饋的首刷禮與促刷活動，結合多項飛航權益，讓卡友從踏出家門坐上機場接送專車的那一刻起開始享受尊榮，並能在短時間內累積大量里數，為下一趟旅行做準備。

(工商 )

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