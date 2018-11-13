台新國泰航空聯名卡推「升等商務」活動 台北東京來回15,080元

2018年11月13日 20:31 工商 張佩芬

為歡慶台新銀行國泰航空聯名卡上市周年，國泰航空與台新銀行攜手宣布於今年11月15日推出「易享天開，升等商務」活動，提供國泰航空世界卡與翱翔鈦金卡友們用幾近於經濟客艙的價格，升等亞洲七大熱門航線商務客艙。獨享經濟優惠，體驗尊榮禮遇。

台新國泰航空聯名卡「易享天開，升等商務」活動，所有航點皆為亞洲熱門旅遊航線。機票購買期間自107年11月15日至107年12月31日止，適用出發期間為107年11月15日至108年4月30日。以國人最熱愛的東京為例，持台新國泰航空世界卡或翱翔鈦金卡，透過「易享天開，升等商務」活動購票，僅需含稅價新台幣15,080元即可購買平日須23,000元以上方可購得的商務客艙來回機票。

另一個熱門航線台北-大阪來回也只需新台幣16,570元，價差達9,000元以上。而台北-香港來回商務艙機票幾乎是平日的對折價。

「易享天開，升等商務」活動，讓旅客在體驗台新國泰航空聯名卡多項專屬飛航權益的同時，更能恣意享受國泰航空貴賓室與商務客艙的優質產品與服務。與此同時，旅客更可透過國泰航空官網購票，還可享有5元一里優惠，購買新台幣15,080的台北-東京來回機票，即可賺取3,016里數。

對尚未持卡的民眾而言，現在更是申辦台新國泰航空聯名卡的最佳時機，高達三重的里數回饋活動，讓新辦卡客戶快速累積到第一張機票。第一重首刷禮最高可獲得30,000里數；第二重「開刷見哩」開卡首2日享有5元一里，最優回饋5,000里；第三重「月刷樂有哩」，12月底前累積消費達檻並登錄，可再額外獲得最高15,000里數，總計可以獲得高達50,000里數，相當於可兌換兩張台北東京來回獎勵機票，再加上基本消費回饋以及國泰航空官網購票5元一里優惠，對今年底前新申辦卡民眾的回饋特別超值。

高額里數回饋的首刷禮與促刷活動，結合多項飛航權益，讓卡友從踏出家門坐上機場接送專車的那一刻起開始享受尊榮，並能在短時間內累積大量里數，為下一趟旅行做準備。

(工商 )