台南》徒步走遍16里 李偉智為新化打造新政見

民進黨台南市議員候選人李偉智(左)日前與競選志工走遍新化16里拜票，除了爭取選民支持，也能當面瞭解選民需求。（李其樺翻攝）

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民進黨台南市議員候選人李偉智(右)日前與競選志工走遍新化16里拜票，除了爭取選民支持，也能當面瞭解選民需求。（李其樺翻攝）

台南市第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）民進黨市議員候選人李偉智，日前走訪新化16個里拜票，除針對個別區里推出量身訂做政見，也針對活動中心不足等共通問題，提出解決辦法，承諾未來當選市議員後，會逐步落實提出的政見，讓新化變得更好。

李偉智表示，他從今年9月起每天利用清晨、傍晚或夜間時段，與競選志工以徒步方式，到新化每一個里走訪拜票，除了爭取選民支持，更藉此當面瞭解居民需求和待解決的問題；結束行程後，他也將居民意見和問題彙整，再與競選團隊討論研擬完整政見。

李偉智表示，目前為止已經走訪完新化16個里，發現多數里都缺少活動中心和公園等公共設施，未來將盤點各里需求和閒置用地，爭取興建活動中心、公園或者托育長照設施，解決地方公設不足問題。

另外，李偉智提到，武安里、清水里和中央里合併後，人口由2000餘人增為3000人，新的武安里擁有新化武德殿、日本宿舍群和中正老街，未來會是新化觀光與文化重心；不過近年中正老街也面臨老店歇業、夾娃娃機店進駐等問題。

李偉智認為，文化局應針對新化歷史街區做整體規畫，並請專業藝文團隊進駐新化，協助在地店家轉型文創，定期封街舉辦年貨大街和藝文展演活動，讓居民重新認同中正老街歷史與文化價值。

(中時 )

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