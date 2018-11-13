《愛玩客》非洲留尼旺出外景 主持人差一步滑進火山口

2018年11月13日 20:34 中時 林淑娟

主持人賴俊龍與賴東賢與導遊一起登上火山口。（三立）

主持人賴俊龍與賴東賢身處如童話小鎮的留尼旺。（三立）

《愛玩客》團隊登上火山口。（三立）

主持人賴俊龍與賴東賢準備前往機場，在機場搞自以為的時尚。（三立）

三立旅遊行腳節目《愛玩客》兩位主持人賴俊龍與賴東賢相繼去了鮮少行腳節目前往探訪的國度，繼模里西斯後，本週將播出主持人在非洲法屬留尼旺探險，緊接著又要出發前往北非突尼西亞。出發前往留尼旺前，賴東賢聽到「法國」二字，以為要前往時尚之都，開心嘶吼著:「人生第一次要踏上歐洲了！」到後來才搞清楚是在「非洲土地上的法國」。

留尼旺，一個位居印度洋上的小島，位處地球，卻貌似月球，它擁有世界最活耀的富爾奈斯火山，堪稱徒步者的天堂。兩位主持人抵達留尼旺感受當地濃濃的法國氣息，第一次來到法國屬地的賴東賢，興奮直說：「好像來到童話小鎮！」不過製作單位可不是讓兩位運動咖主持人賴俊龍與賴東賢輕鬆看浪漫才到留尼旺的，這次他們抵達留尼旺的目的，就是要爬上世界最活耀的火山「富爾奈斯火山」，宛如月球表面的富爾奈斯火山讓主持人驚艷萬分。

因為上個月火山才剛噴發，道路封閉，讓整個團隊擔心是否無法順利拍攝，最終在出發前二天才收到消息，恢復開放。沒想到團隊採訪回國後的當月，火山竟再度噴發，維持40多天的噴發，岩漿幾乎流到附近道路、小鎮，讓兩位主持人直呼：「我們活著回來了!」

留尼旺拍攝期間，一直保持陽光明媚爽朗的天氣，自認年輕氣壯的賴東賢，爬火山當天僅穿著「短褲」，沒想到征服七小時的火山路程，沿路天氣變化多端，時而晴天，時而大霧，甚至最後下起雨，最後在只有十度的火山上每個人都狼狽不堪，賴東賢更是臉上都開始結霜了，每個人都不顧形象，穿上雨衣禦寒，直奔山頂，看到火山口樣貌的主持人賴俊龍與賴東賢不禁說：「我們到月球了嗎！」

攻頂後他們眼前一片白茫茫，什麼都看不到，賴俊龍為了一睹火山口樣貌，甚至踩上稜線大膽拍攝，好險一旁的導遊急忙制止他，因為天氣太差，視線不良稍一偏就可能滑進火山口，當時很多人都折返了，但他還是拼到火山口最近處，事後他驚訝表示：「所以我剛剛是冒著生命的危險在拍攝嗎？」下山時，因為氣候狀況不好，沒有其他遊客，眼前只有一片大霧，能見度不到三公尺，團隊沿著標示走，走到都快失去信心，賴俊龍還無奈地問：「到底到了沒啊？」

(中時 )