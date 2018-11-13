台南》陳碧玉組娘子軍助選團 培養青年從政

2018年11月13日 20:36 中時 李其樺

民進黨台南市議員候選人陳碧玉(中)擁有一批年輕、高學歷的「娘子軍」助選團。（李其樺攝）

台南市第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）民進黨市議員候選人陳碧玉，服務處擁有一支娘子軍助選團，不僅年輕、學歷佳，各個外型吸睛，無論行政工作、活動規畫和選民服務樣樣全能，外出掃街拜票更受長輩歡迎，成為選民眼中「嬌點」。

陳碧玉表示，本身為女性從政，也希望多提拔年輕、對政治有學習熱誠的年輕女性來參與政治，從擔任助理開始，培養新生代女性政治人才，伸張性別平權政治。

在這批娘子軍中，楊雅甯、黃雅琪和吳靜怡白天在服務處忙於選民服務，晚上跟隨陳碧玉外出跑攤拜票，由於3人皆年輕、長相姣好且態度親切，擄獲不少婆婆媽媽喜愛，同選區競爭對手甚至替陳碧玉和3名助理取「四大金釵」的雅稱。

楊雅甯今年36歲，過去從事房屋仲介，因為關注學運，4年前進入陳碧玉服務處，從行程規畫、紅白帖撰寫，甚至文宣品、競選小物製作全都一手包辦；她說，陳碧玉平易近人，對人非常和善，對選民交託無不全力以赴，讓她獲益良多。

39歲的黃雅琪過去從事電話客服，今年8月因為機緣來到台南，擔任陳碧玉的貼身祕書，大大的眼睛和甜美笑容令選民印象深刻。

黃雅琪表示，她每天早上5、6點跟隨陳碧玉跑選舉行程，有時一天跑超過15場，直到晚上12點才能好好休息，過程中陳碧玉即使喉嚨喊到沙啞，臉上微笑和對選民親和態度始終不變，也在她身上看到女性堅強韌性的一面。

31歲的吳靜怡從就讀大學起就在陳碧玉丈夫、市議員林慶鎮服務處打工，後來成為正式成員。自從陳碧玉投入參選市議員起，吳靜怡也協助掃街拜票，由於腳程快、親和力十足，讓她成為名副其實的「阿公、阿媽殺手」。

(中時 )