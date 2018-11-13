海碩女網賽》求勝心切亂了節奏 混血小將學經驗

台、英混血小將葛藍喬安娜初次參加台北海碩女網賽，雖然單打首輪落敗，但也學到很多經驗。(海碩整合行銷提供)

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中時電子報
／台北報導

年僅17歲的台、英混血小將葛藍喬安娜（Joanna Garland），今年獲得台北海碩女子網球公開賽單打外卡，今天體驗了個人生涯第一場海碩女網賽，展現出拚勁，可惜太想贏球導致打得有點急，最終4：6、2：6不敵澳洲選手卡布雷拉，但她也賺到經驗值。

賽後葛藍喬安娜說：「賽前原本對今天的對手有獲勝的信心，不過昨天看到籤表，大家都跟我說有機會贏，所以心理壓力開始大起來，後來打起來也有點急，好幾球時間差沒抓好，反觀對手越打越順，失誤減少、又沒什麼負面情緒，所以後面的比數就被拉開。」

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葛藍喬安娜透露，今年為了搶青少年排名，賽程安排上有點亂，明年會再好好考慮，至於大滿貫賽，如果法網和溫網有機會的話，很樂意繼續拚，「這兩項是我很喜歡的大滿貫賽，溫網是因為離家近，法網則是我很喜歡打紅土場地，這也是我今年表現最好的大滿貫賽，加上2014年參加過浪琴表活動，一直都很希望再去法國巴黎比賽。」

對於明年球季展望，葛藍喬安娜說：「看到年紀跟我差不多的選手，都已經開始在衝成人職業賽的世界排名，像才18歲的梁恩碩，現在WTA單打世界排名已經排到276，我還在很後面，期許明年球季能從現在的900多(942)衝上4、500名內，200名則是最高的目標。」

(中時電子報)

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