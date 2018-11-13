清泉崗找到的！ 大陸香腸再驗出非洲豬瘟病毒

中國大陸香腸驗出非洲豬瘟病毒。（資料照／防檢局提供）

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自10月31日首度於金門小三通旅客棄置之豬肉香腸驗出非洲豬瘟病毒基因，農委會防檢局今（13）日證實，台中清泉崗機場旅客於11月1日丟置農產品棄置箱的中國大陸豬肉香腸製品，再次驗出非洲豬瘟病毒。

防檢局表示，該豬肉製品是防檢局台中分局台中機場檢疫站，自清泉崗機場旅客農產品棄置箱所收集之中國大陸香腸製品，於11月6日寄達家畜衛生試驗所檢測非洲豬瘟病毒，經畜衛所以即時聚合酵素連鎖反應等方式檢測，再經定序反應確認，證實基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，該豬肉製品由外包裝可知來自中國大陸，但採樣2立方公分做為檢測樣本，其餘便隨其他肉品集中銷毀；鑒於日本羽田機場9日也在來自上海的水餃上查到非洲豬瘟病毒，可知旅客違規攜帶肉品回國，傳播非洲豬瘟風險極高，呼籲國人切勿自疫區國家攜帶肉品入境

中國大陸自8月爆發非洲豬瘟疫情以來，目前疫情已擴及17省/市/區，共計65例。防檢局持續採集中國大陸違規肉品，送交畜衛所檢測非洲豬瘟病毒，自8月27日至11月11日已檢驗肉製品343件及地毯樣品715件，目前共兩例肉品驗出非洲豬瘟病毒基因。

防檢局表示，自9月1日起，即針對旅客違規攜帶中國大陸豬肉產品，裁罰最高罰鍰1萬5千元，但仍難發揮嚇阻作用，近期已修法將罰款額度提高最高至30萬元，修正草案已由行政院於11月12日函送立法院審議，未來修法通過，違規旅客將被處罰比現在更高額度的罰款，呼籲國人共同防範疫病入侵，切勿觸法。

(中時 )

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