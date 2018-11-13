知名人蔘品牌正官庄 首度在台開放加盟

2018年11月13日 21:24 工商 劉馥瑜

瞄準養生保健市場商機，韓國知名人參品牌正官庄宣布，首度在台開放加盟，看好台灣可望成為全球第二大人蔘消費市場，希望將韓國的成功模式複製到台灣！

業者表示，正官庄在韓國直營與加盟店數已超越千家，也在全球經銷出口，台灣直營門市自2003年至今，已開設25家門市與百貨專櫃，門市營業額亦逐年明顯成長，顯示台灣養生保健市場商機龐大。

業者強調，此次特別為台灣加盟市場獨家設計「養成門市」計畫，即由正官庄先設立門市，幫加盟主經營上軌道後，才將門市移交給加盟主；同時，首年僅開放3間門市以內的目標，目的是提供加盟主在門市銷售與營運中，有完整紮實的培育訓練、產品教育、帳務教學與經營訓練。

據業者介紹，正官庄擁有傳承120年研製高麗蔘的專業，有國家級食品安全的保證，栽種過程經2年養土，6年栽種，8年內共7次290多項安全檢驗人蔘產品安全保證，嚴選100％契作6年根高麗蔘，向來被指定為韓國款待國外元首的國禮，希望在台灣加盟市場掀起一股韓式養生保健品旋風。

業者表示，如需進一步了解加盟資訊，可至正官庄官網查詢，或洽加盟專線 02-2658-5055 分機 214。或是於11/16-11/19，到台北南港展覽館台灣冬季連鎖加盟展洽詢。

(工商 )