女星睡醒眼白全變紅竟是「眼中風」 醫師：務必注意兩徵兆

2018年11月13日 21:04 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

48歲女演員梁佑南出道多年，演過多部連續劇，八點檔如《飛龍在天》、《親戚不計較》、《風水世家》，都能看到她的身影。但近日她的身體抱恙，在臉書貼出眼睛布滿紅血絲的照片，模樣看來頗嚇人，醫生告訴她是微血管破裂，恐是「眼中風」警訊，讓她警覺要開始注意健康。

梁佑南在臉書中自述，某天早上醒來，「被鏡中的自己嚇了一跳，沒有發生任何事情，也沒有撞到，更不可能是被打，」眼睛莫名布滿血絲，嚇得她趕緊就醫。但檢查眼壓正常、無外傷，醫生判斷可能是微血管破裂。

這次事件讓梁佑南注意到應該調整作息時間，有充足睡眠，並試著讓自己放鬆、不要胡思亂想，加上配合醫師點眼藥水，經過3、4天休息，紅眼情況好轉許多，也讓關心她的粉絲放心不少。

梁佑南日前一早醒來發現眼睛通紅，就診疑似是眼中風的警訊。圖片來源：擷取自梁佑南粉絲專頁

梁佑南眼紅通紅，模樣看來頗嚇人，讓許多關心她的粉絲感到憂心。圖片來源：擷取自梁佑南臉書粉絲專頁

秋冬易結膜下出血 仍應留意血管狹窄、硬化

只不過，眼睛紅通通如小白兔真的是「眼中風」嗎？甚至可能演變成「腦中風」嗎？《康健》訪問眼科醫師，根據梁佑南的描述，醫師認為「眼中風」機率不大，可能只是她的主治醫師在提醒她是個警訊，要留意健康狀況。

「早上起來眼白突然一片紅、出血，正確說是『結膜下出血』，」台北市立聯合醫院中興院區醫務長蔡景耀眼科醫師表示，這是表淺血管出血，一般認為和中醫所說的火氣大有關係，包括體內太燥熱、睡不好，尤其每年進入秋天到過年都是好發季節，雖然模樣看來嚇人，但不會造成視力傷害，通常是虛驚一場。

但蔡景耀說，「眼中風」是視網膜血管阻塞，屬於深層的血管出血或阻塞，眼睛外觀上不容易看出。新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山曾撰文指出，眼中風症狀主要是視野缺損（部分視野看不見），或視線模糊（看東西霧霧的）。

蔡景耀進一步指出，若是眼中風，必須盡快就診、做全身性的檢查，並使用通血路的藥物或視網膜雷射治療、玻璃體內藥物注射；結膜下出血的紅眼症才會點眼藥水滋潤眼睛表面，並建議多休息、放鬆，調整生活型態、避免吃太燥熱、不合體質的食物，改善火氣大的問題。

不過蔡醫師提醒，結膜下出血的原因之一確實可能是血管硬化、不健康，導致眼睛表淺血管也出現硬化現象、容易出血，雖然還不到眼中風，但仍有少部分人未來可能演變為眼中風、甚至腦中風。此外，若短時間內反覆發生，建議還是要抽血或做心電圖檢查，留意是否凝血功能異常。

圖／康健雜誌

單眼視力下降、一片黑 留意眼中風

但梁佑南的「紅眼」事件也再次讓人們注意到「眼中風」的危險性。由於視網膜動脈血管阻塞缺血，使氧氣和養分供應中斷，會造成單眼突然發生無痛性的視力減退或喪失。陳瑩山曾撰文整理出「腦中風三部曲」，眼中風便是其中之一。

●首部曲─中風族群的控制不良：如三高（血糖、血壓及膽固醇高）、血管硬化（如高齡者）、抽煙、喝酒、肥胖、缺乏運動及有中風家族史者。現代人幾乎都會受到這些危險因子的波及，也往往因為現實生活的壓力與緊湊，使得危險因子很難好好控制。

●二部曲─結膜下出血的紅眼症、短暫性缺氧發作、眼中風：一旦危險因子控制不佳，時間拖長演變成慢性，有些病患就會有第二部曲眼睛的症狀表現。

其中，短暫性缺氧發作時，病患會感覺眼前像關窗簾一樣，從上到下一片漆黑，數分鐘後視力又漸漸恢復。眼中風病患最常見的主訴則是無痛急速的視力下降，有時候睡個午覺醒來，就發現眼前一塊或整片看不見，而且數天仍不恢復。

●三部曲─腦中風：當出現眼部症狀時，除非造成病患失明不可恢復，否則只有單眼受創，病人依舊四肢活動自如，往往忽視這種眼部的警訊，最終就會造成不可挽回的腦中風。

眼中風年輕化 心血管系統不健康

陳瑩山在文中指出，受到飲食精緻化及三高年輕化的影響，近年來眼中風的發生年齡有下降趨勢，臨床上甚至看到高中生、大學生發生眼中風的病例。眼睛中風雖然不會演變成腦中風，但由於眼睛中風也是心血管疾病的重要成員，仍代表著心血管系統的不健康。

美國和英國的研究分別顯示，眼中風的病人發作後，一年內腦中風機率約2％，3～5年內腦中風的機率約15％。陳瑩山也提到，當病患被診斷出眼中風，根據統計，5年內，大約4個眼中風的病患會有1人腦中風。

因此，當發生眼中風，陳瑩山常告訴患者：「一則以喜，一則以懼。」懼的是又多了一個腦中風的危險因子，產生腦中風的危險機率又提高了；但應正面思考，眼睛中風只會單眼局部視力受限，這是老天爺用來警告有這些危險因子的病患，必須加強積極治療，否則將來再次眼中風、甚至罹患腦中風的機率就大增了。

(中時電子報)